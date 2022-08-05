Обстрел Никополя из "Градов": войска РФ разрушили дома и автомобили (фото)

Враги выпустили по городу 40 снарядов. Пожар на местном предприятии уничтожил автобус, из-за повреждений ЛЭП 3 тыс. человек остались без электричества.

Ночью 5 августа российские военные обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Об этом написал в Тelegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По Никополю вражеская армия выпустила 40 реактивных снарядов из "Градов". Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек.

Из-за попадания снарядов произошел пожар на местном предприятии – огонь уничтожил автобус и несколько автомобилей, люди не пострадали.

Вся инфраструктура, коммунальные предприятия города трудятся, чтобы устранить последствия обстрелов, сказал в видеообращении мэр города Александр Саенко.

[ + – ] Снаряд прилетел в предприятие, огонь уничтожил автобус

Советник главы МВД Антон Геращенко проинформировал о выведении из строя линии электропередач, из-за этого 3 тыс. жителей Никополя остались без электричества.

Обстрелы Днепропетровской области – в одну из общин прилетела ракета X-59

Ракета X-59 прилетела в Мировскую общину, разрушены дома и выведен из строя газовод. Предварительно, пострадавших нет.

Резниченко добавил, что Криворожский район обстреливали из РСЗО "Ураган" и ствольной артиллерии, снаряды попали в Карповскую и Зеленодольскую общины.

В местных пабликах публиковали видео обстрела Никополя осветительными снарядами. Telegram-канал Monitor писал про угрозу обстрела Никополя из РСЗО с Южного берега Каховского водохранилища.

Отметим, что это не первый обстрел жилых кварталов Никополя. ВС РФ 29 июля ударили по городу из "Градов", разрушили 6 частных домов и повредили линию электропередач.

В ночь с 12 на 13 июля российские захватчики 2 раза обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, на окраинах Никополя вспыхнул пожар.

Кроме этого, 18 июля ВС РФ ударили по элеватору в Синельниковском районе Днепропетровской области, там хранили более 5 тыс. тонн зерна.