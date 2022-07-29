Стріляли по житлових будинках: ЗС РФ випустили по Нікополю 40 снарядів з "Градів" (фото)

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, у місті зруйновано шість приватних будинків та господарських споруд, а також пошкоджено лінію електропередач. Декілька тисяч людей залишилися без світла.

У ніч проти 29 липня російські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Про це в себе в Telegram-каналі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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[ + – ] Руйнування в будинку після обстрілу

За його словами, Нікополь ворог обстріляв із "Градів". Окупанти випустили по місту понад 40 реактивних снарядів.

"Свідомо стріляли по житловому кварталу", — наголосив Резніченко.

У населеному пункті зруйновано шість приватних будинків та господарських споруд, а також пошкоджено лінію електропередач. Як зазначає глава ОВА, кілька тисяч мешканців приватного сектору залишилися без світла. Наразі на місці працюють аварійні бригади електриків.

Резніченко наголосив, що в місцях влучення розкидані залишки реактивних снарядів, ними займаються співробітники ДСНС.

[ + – ] Руйнування у Нікополі після обстрілу.

За попередньою інформацією, люди під час обстрілу окупантів не постраждали.

У Криворізькому районі загарбники обстріляли Зеленодольську громаду зі ствольної артилерії. Там обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, ввечері 28 липня російські війська обстріляли приватний сектор Миколаєва. Місцева влада повідомила, що удар припав по пункту видачі гуманітарної допомоги.

Раніше Фокус розповідав про ракетний удар ЗС РФ по Кропивницькому. Внаслідок цього загинуло п'ятеро людей, а 25 громадян отримали різні поранення.