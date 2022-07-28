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Російські війська завдали удару по Миколаєву: що відомо (фото, відео)

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війна в Україні, удар по миколаєву
Фото: РБК | Результати ракетного удару по Миколаєву 29 червня

Місцева влада повідомляє, що удар припав по приватному сектору та пункту видачі гуманітарної допомоги.

Увечері 28 липня російські війська обстріляли приватний сектор Миколаєва. Як повідомляє у Facebook мер міста Олександр Сєнкевич, є пошкодження житлових будинків. За його інформацією, на місця виїхали бригади рятувальників.

Сєнкевич поки не розповів подробиць та написав, що про результати обстрілу він повідомить пізніше.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram написав, що удару було завдано по пункту видачі гуманітарної допомоги.

"Удар по приватному сектору, зокрема по пункту видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція", — повідомив він.

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи почалися приблизно о 19:50. Після перших трьох було оголошено повітряну тривогу, потім прогримів ще один.

Також в соцмережах публікують фотографії з димом, що піднімається над горизонтом.

обстріл Миколаєва
обстріл Миколаєва

Раніше повідомлялося, що вночі, 17 липня, російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Як повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь", під час обстрілу окупанти застосували нетипові боєприпаси.

Збройні сили РФ 28 завдали удару по Кропивницькому, в результаті якого загинуло 5 осіб, 25 — отримали поранення. Крім цього, після удару стало відомо, що було знищено два літаки Cessna та Ан-26.