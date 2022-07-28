Російські війська завдали удару по Миколаєву: що відомо (фото, відео)

Місцева влада повідомляє, що удар припав по приватному сектору та пункту видачі гуманітарної допомоги.

Увечері 28 липня російські війська обстріляли приватний сектор Миколаєва. Як повідомляє у Facebook мер міста Олександр Сєнкевич, є пошкодження житлових будинків. За його інформацією, на місця виїхали бригади рятувальників.

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Сєнкевич поки не розповів подробиць та написав, що про результати обстрілу він повідомить пізніше.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram написав, що удару було завдано по пункту видачі гуманітарної допомоги.

"Удар по приватному сектору, зокрема по пункту видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція", — повідомив він.

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи почалися приблизно о 19:50. Після перших трьох було оголошено повітряну тривогу, потім прогримів ще один.

Також в соцмережах публікують фотографії з димом, що піднімається над горизонтом.

Раніше повідомлялося, що вночі, 17 липня, російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Як повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь", під час обстрілу окупанти застосували нетипові боєприпаси.

Збройні сили РФ 28 завдали удару по Кропивницькому, в результаті якого загинуло 5 осіб, 25 — отримали поранення. Крім цього, після удару стало відомо, що було знищено два літаки Cessna та Ан-26.