Миколаїв обстрілюють нетиповими снарядами, — оперативне командування "Південь"

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва ЗС РФ на двох промислових підприємствах міста виникла пожежа

Вночі, 17 липня, російські окупанти завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Близько третьої години ночі одна з ракет влучила по території міського підприємства. На місці вибуху виникла величезна яма завглибшки десять метрів. У пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що ЗС РФ б'ють нетиповими снарядами, повідомляє "Суспільне".

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"При обстрілах Миколаєва російські війська використовують нетипову зброю. Тобто використовують зенітно-ракетні системи С300, споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову максимально руйнівну дію. Саме тому кілька мікрорайонів Миколаєва мають великі руйнування", — повідомила керівниця пресцентру та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Фото: ДСНС

[ + – ] Глибокі вирви — результат обстрілу Миколаєва Фото: ДСНС

Вона зазначила, що досі триває розбір завалів. Інформації про жертв у Миколаєві немає.

Але на Миколаївщині внаслідок обстрілу виникли пожежі на полях.

А внаслідок обстрілу в селі Шевченкове загинули троє людей, троє отримали поранення.

Гуменюк повідомила, що на півдні України окупанти намагаються зміцнитись, вибудовуючи бетонні конструкції. Також вона сказала, що ворог деморалізовано знищенням його командних пунктів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 липня, рано-вранці в Миколаєві сталося близько десяти вибухів. Російські окупанти вдарили по двох великих університетах міста.