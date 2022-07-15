Ударили по університетах: у Миколаєві прогриміло понад десять вибухів, – мер

З Миколаєва повідомляють про чергову атаку російської армії. Очевидці пишуть про влучання в житловий будинок та інфраструктурні об'єкти. Метою росіян стали два вищі навчальні заклади.

У п'ятницю, 15 липня, о 07:50 в Миколаєві пролунало понад десять вибухів. Про це у себе в Telegram-каналі написав мер міста Олександр Сєнкевич.

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"Понад 10 потужних вибухів пролунало щойно в Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з будинків та укриттів!" – попередив мешканців повідомив міський голова.

У місцевих пабліках повідомляється щонайменше про 15 потужних вибухів, зокрема є інформація про влучання в житловий будинок. Як пишуть очевидці, над Миколаєвом піднімаються стовпи диму.

У Telegram-каналі "Миколаїв. Сьогодні" також кажуть, що окупанти вдарили по кількох житлових та інфраструктурних об'єктах.

Трохи пізніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що окупанти вдарили по двох великих університетах у місті.

"Сьогодні Росія-терорист атакувала два найбільші університети Миколаєва. Не менше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн підтвердити, що Росія є тим, хто вона насправді — терористом", — написав голова ОВА у себе у Twitter.

Імовірно, росіяни запускають ракети із захоплених територій Херсонської області.

Нагадаємо, 14 липня окупанти випустили по Миколаєву 9 ракет зенітно-ракетного комплексу С-300. Російські військові переобладнали ракети радянського комплексу ППО для ударів по наземних цілях. Уперше вони використали їх для ударів по Миколаєву 9 липня, а вчора обстріляли ними навчальні заклади та готель в обласному місті.

Як вважає голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, масовані обстріли міста – це своєрідна помста росіян за знищені ЗСУ командні пункти. 12 липня у Миколаєві налічувалося 24 вирви від ворожих ракет.