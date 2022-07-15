Ударили по университетам: в Николаеве прогремело более десяти взрывов, – мэр

Из Николаева сообщают об очередной атаке российской армии. Очевидцы пишут о попадании в жилой дом и инфраструктурные объекты. Целью россиян стали два высших учебных заведения.

В пятницу, 15 июля, в 7.50 утра в Николаеве прогремело более десяти взрывов. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр города Александр Сенкевич.

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"Более 10 мощных взрывов прогремело только что в Николаеве! Воздушная тревога продолжается! Не выходите из домов и укрытий!" – предупредил жителей сообщил городской голова.

В местных пабликах сообщается как минимум о 15 мощных взрывах, в том числе есть информация о попадании в жилой дом. Как пишут очевидцы, над Николаевом поднимаются столбы дыма.

В Telegram-канале "Николаев. Сегодня" также говорят, что оккупанты ударили по нескольким жилым и инфраструктурным объектам.

Чуть позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты ударили по двум крупным университетам в городе.

"Сегодня Россия-террорист атаковала два крупнейших университета Николаева. Не менее 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран подтвердить, что Россия является тем, кто она на самом деле — террористом", – написал глава ОВА у себя в Twitter.

Предположительно россияне запускают ракеты с захваченных территорий Херсонской области.

Напомним, 14 июля оккупанты выпустили по Николаеву 9 ракет зенитно-ракетного комплекса С-300. Российские военные переоборудовали ракеты советского комплекса ПВО для ударов по наземным целям. Впервые они использовали их для ударов по Николаеву 9 июля, а вчера обстреляли ими учебные заведения и отель в областном городе.

Как считает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, массированные обстрелы города – это своеобразная месть россиян за уничтоженные ВСУ командные пункты. 12 июля в Николаеве насчитывалось 24 воронки от вражеских ракет.