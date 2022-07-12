"Они бесятся": Ким прокомментировал сегодняшний мощный обстрел Николаева (видео)

По словам главы областной военной администрации, в городе насчитывается 24 лунки от российских ракет. Ким утверждает, что так оккупанты мстят за уничтоженные ВСУ командные пункты РФ.

После сегодняшнего обстрела Николаева в городе насчитывается 24 лунки от российских ракет. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, в областной центр утром прилетело не менее девятнадцати вражеских ракет. Тем не менее, в городе обошлось без погибших.

"Все живы, Слава Богу. Все остальное — отстроим", — сказал Ким.

Как считает руководитель военной администрации, оккупационные войска массированно обстреливают Николаев из-за успешных атак ВСУ по командным пунктам российской армии.

"Они бесятся. Работают [украинские] военные четко, палят не только склады с БК, палят командные пункты вместе с генералами", — подчеркнул Ким.

Глава ОВА также отметил, что Николаевская область — лидер по ликвидированным российским "руководителям-генералам".

"У нас в Николаеве место такое: только приедут, только назначат кого-то нового — кирдык, и вместе с заместителями до свидания, на концерт Кобзона", — добавил он.

Напомним, сегодня утром российские захватчики нанесли ракетные удары по Николаеву. Оккупанты могли запустить снаряды из оккупированной части Херсонской области. Очевидцы насчитали около 20 взрывов.

Ранее Виталий Ким говорил, что ситуацию с водоснабжением в регионе может улучшить лишь освобождение Херсонщины. Питьевая вода в городе есть в необходимых для жителей объемах, но ее приходится развозить машинами с помощью волонтеров.