"Вони бісяться": Кім прокоментував сьогоднішній потужний обстріл Миколаєва (відео)

За словами голови обласної військової адміністрації, у місті налічується 24 лунки від російських ракет. Кім стверджує, що так окупанти мстять за знищені ЗСУ командні пункти РФ.

Після сьогоднішнього обстрілу Миколаєва у місті налічується 24 лунки від російських ракет. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За його словами, в обласний центр уранці прилетіло щонайменше дев'ятнадцять ворожих ракет. Проте в місті обійшлося без загиблих.

"Всі живі, Слава Богу. Все інше — відбудуємо", — сказав Кім.

Як вважає керівник військової адміністрації, окупаційні війська масовано обстрілюють Миколаїв через успішні атаки ЗСУ по командних пунктах російської армії.

"Вони бісяться. Працюють [українські] військові чітко, палять не лише склади з БК, палять командні пункти разом із генералами", — підкреслив Кім.

Глава ОВА також зазначив, що Миколаївська область — лідер із ліквідованих російських "керівників-генералів".

"У нас у Миколаєві місце таке: тільки приїдуть, тільки призначать когось нового — кирдик, і разом із заступниками до побачення на концерт Кобзона", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Миколаєву. Окупанти могли запустити снаряди з окупованої частини Херсонської області. Очевидці нарахували майже 20 вибухів.

Раніше Віталій Кім говорив, що ситуацію з водопостачанням у регіоні може покращити лише звільнення Херсонщини. Питна вода у місті є у необхідних для мешканців обсягах, але її доводиться розвозити машинами за допомогою волонтерів.