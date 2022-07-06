Ситуацію з водопостачанням у регіоні може покращити лише звільнення Херсонщини, — Кім

За словами голови Миколаївської обласної адміністрації, питна вода в місті є в необхідних для мешканців обсягах, але її доводиться розвозити машинами за допомогою волонтерів.

На Миколаївщині зберігається вкрай складна ситуація з водопостачанням. Вирішити проблему в регіоні може лише звільнення Херсонської області. Про це під час брифінгу 6 липня заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Найкраща перспектива для відновлення питного водопостачання — це звільнення територій Херсонської області, де є водозабір із річки Дніпро", — зокрема, прокоментував він.

Через пошкодження внаслідок обстрілів водопроводу наприкінці квітня та в першій половині травня Миколаїв місяць жив без централізованого водопостачання. З 13 травня в кранах місцевих мешканців знову з'явилася вода, проте лише технічна. Коментуючи нинішню ситуацію, Кім зазначив, що зараз питна вода в Миколаєві є в необхідних для міста обсягах. Проте йдеться не про централізоване водопостачання, а про підвезення води людям, із чим місцевій владі допомагають волонтери.

Кім підкреслив, що опрацьовуються різні варіанти повного відновлення питного водопостачання, але важливим нюансом є не лише технічний бік питання, а й вартість таких проєктів.

"Це передбачає використання фільтрів, придбання та заміну обладнання, організацію нових магістралей тощо", — уточнив він.

За словами Кіма, кошти, виділені в межах програми "Питна вода", були використані на свердловини.

Збирання врожаю в умовах війни

За словами Віталія Кіма, фермери Миколаївської області продовжують працювати, незважаючи на постійні обстріли регіону.

"Наші люди люблять свою землю, вони збирають урожай незалежно від ризиків", — прокоментував він.

Глава військової адміністрації зазначив, що питання логістики залишається дуже складним, у тому числі на державному кордоні із західними країнами, куди продукція має вирушати.

"Великі підприємства складують товар і чекають на вигідніші ціни. Маленькі підприємства, які не мають такої можливості, страждають більше", — розповів він.

Місцева влада зараз веде переговори з підприємствами, які могли б закуповувати продукцію безпосередньо на території Миколаївської області, проте військові ризики ускладнюють весь процес.

За попередніми оцінками, цього року в регіоні очікують збирання 2,2 млн тонн урожаю. Минулого року цей показник становив 3,8 млн тонн.

Нагадаємо, ЗСУ під Миколаєвом за добу знищили майже 50 росіян і артилерію. Крім живої сили, росіяни втратили дві САУ, одну гаубицю "Мста-Б", станцію радіолокації та станцію РЕБ. Артилерія ЗСУ працювала також по складах боєприпасів у Баштанському та Снігурівському районах.

22 червня окупанти завдали ударів по Миколаєву сімома ракетами. Перед вибухами жителі бачили ракети, які випустили з боку окупованого Херсона.