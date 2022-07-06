Ситуацию с водоснабжением в регионе может улучшить лишь освобождение Херсонщины, — Ким

По словам главы Николаевской областной администрации, питьевая вода в городе есть в необходимых для жителей объемах, но ее приходится развозить машинами с помощью волонтеров.

В Николаевской области сохраняется крайне сложная ситуация с водоснабжением. Решить существующую проблему в регионе может лишь освобождение Херсонской области. Об этом во время брифинга 6 июля заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Наилучшая перспектива для возобновления питьевого водоснабжения — это освобождение территорий Херсонской области, где есть водозабор из реки Днепр", — в частности, прокомментировал он.

Из-за повреждений в результате обстрелов водопровода в конце апреля и в первой половине мая Николаев месяц жил без централизованного водоснабжения. С 13 мая в кранах местных жителей снова появилась вода, однако лишь техническая. Комментируя нынешнюю ситуацию, Ким отметил, что сейчас питьевая вода в Николаеве есть в полностью необходимых для города объемах. Однако речь идет не о централизованном водоснабжении, а о подвозе воды людям, с чем местной власти помогают волонтеры.

Ким подчеркнул, что прорабатываются разные варианты полного возобновления питьевого водоснабжения, но важным нюансом является не только техническая сторона вопроса, но и стоимость таких проектов.

"Это предполагает использование фильтров, приобретение и замену оборудования, организацию новых магистралей и так далее", — уточнил он.

По словам Кима, средства, выделенные в рамках программы "Питьевая вода" были использованы на скважины

Сбор урожая в условиях войны

По словам Виталия Кима, фермеры Николаевской области продолжают работать, несмотря на постоянные обстрелы региона.

"Наши люди любят свою землю, они собирают урожай вне зависимости от рисков", — прокомментировал он.

Глава военной администрации отметил, что вопрос логистики остается очень сложным, в том числе на государственной границе с западными странами, куда продукция должна отправляться.

"Большие предприятия складируют товар и ждут более выгодных цен. Маленькие предприятия, у которых нет такой возможности, страдают больше", — рассказал он.

Местные власти сейчас ведут переговоры с предприятиями, которые могли бы закупать продукцию непосредственно на территории Николаевской области, однако военные риски усложняет весь процесс.

По предварительным оценкам, в этом году в регионе ожидает сбор 2,2 млн тонн урожая. В прошлом году этот показатель составил 3,8 млн тонн.\

Напомним, ВСУ под Николаевом за сутки уничтожили почти 50 россиян и артиллерию. Помимо живой силы, россияне потеряли две САУ, одну гаубицу "Мста-Б", радиолокационную станцию и станцию РЭБ. Артиллерия ВСУ работала также по складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах.

22 июня оккупанты нанесли удары по Николаеву семью ракетами. Перед взрывами жители видели ракеты, выпущенные со стороны оккупированного Херсона.