Под Николаевом ВСУ за сутки уничтожили почти 50 россиян и артиллерию, — ОК "Юг" (видео)

Помимо живой силы, россияне потеряли две САУ, одну гаубицу "Мста-Б", радиолокационную станцию и станцию РЭБ. Артиллерия ВСУ работала также по складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в течение суток подтверждены потери противника в количестве 47 человек, двух самоходных артустановок, одной гаубицы "Мста-Б", радиолокационной станции и станции радиоэлектронной разведки. Более того, ВСУ ликвидировали три единицы бронетехники. Об этом сообщает ОК "Юг" на своей странице в Facebook.

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По двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевской области ВСУ нанесли авиа- и ракетный удары. Подтверждена ликвидация одного состава, остальные данные уточняются.

Вместе с тем, положение в Южной оперативной зоне остается напряженным. Враг продолжает наносить удары с использованием авиации и артиллерии, однако без продвижения на запад.

Обстрел Зеленодольской общины

Российские войска обстреляли Зеленодольскую общину. Зафиксированы попадания по двум дачным домам в пригороде Зеленодольска. Три дома разрушены, один пострадал частично. Но обошлось без жертв и пострадавших.

Херсонское направление

ВС РФ пытаются вернуть утраченные позиции на Херсонском направлении в районе Ивановки и Потемкиного. Для этого задействовалось артиллерийско-минометное вооружение, но безуспешно.

В Бериславском и Каховском районах звучали выстрелы — оккупанты применяют всевозможное оружие и сносят все больше жилых домов. Местные жители говорят о пожарах в лесах и на полях, вызванных именно обстрелами.

7 снарядов прилетели на кладбище в Николаеве

ВС РФ обстреляли из тяжелой ствольной артиллерии Николаев и Великую Костромку. В Николаеве семь снарядов попали в район одного из городских кладбищ. В Великой Костромке пострадали окраины сел, потери не зафиксированы.

Ка-52 "Аллигаторы"

[ + – ] Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" атакуют позиции ВСУ в районе админграницы областей.

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" трижды атаковали позиции ВСУ в районе административнной границы областей. Обошлось без потерь.

Ранее Фокус сообщал, что военный эксперт оценил потерю Лисичанска для Украины. Отступление позволило сохранить личный состав, ВСУ, вероятно, отошли к Славянску и Краматорску. В свою очередь, Алексей Арестович считает оборону Лисичанско-Северодонецкой агломерации успешной военной операцией.

Напомним, что после захвата Лисичанска Россия перейдет к попытке оккупировать всю Донецкую область. В первую очередь, ВСУ нужно будет попытаться отстоять два главных города, которые находятся под контролем наших военных: Славянск и Краматорск.