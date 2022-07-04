Під Миколаєвом ЗСУ за добу знищили майже 50 росіян та артилерію, — ОК "Південь" (відео)

Крім живої сили, росіяни втратили дві САУ, одну гаубицю "Мста-Б", станцію радіолокації і станцію РЕБ. Артилерія ЗСУ працювала також по складах боєприпасів у Баштанському та Снігурівському районах.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що протягом доби підтверджено втрати противника у кількості 47 осіб, двох самохідних артустановок, однієї гаубиці "Мста-Б", станції радіолокації та станції радіоелектронної розвідки. Щобільше, ЗСУ ліквідували три одиниці бронетехніки. Про це повідомляє ОК "Південь" на своїй сторінці у Facebook.

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По двох ворожих складах боєприпасів у Баштанському та Снігурівському районах Миколаївської області ЗСУ завдали авіа- та ракетного ударів. Підтверджено ліквідацію одного складу, інші дані уточнюють.

Водночас ситуація в Південній оперативній зоні залишається напруженою. Ворог продовжує завдавати ударів з використанням авіації та артилерії, проте без просування на захід.

Обстріл Зеленодольської громади

Російські війська обстріляли Зеленодольську громаду. Зафіксовано влучення по двох дачних будинках у передмісті Зеленодольська. Три будинки зруйновані, один постраждав частково. Але обійшлося без жертв та постраждалих.

Херсонський напрямок

ЗС РФ намагаються повернути втрачені позиції на Херсонському напрямку в районі Іванівки та Потьомкиного. Для цього задіяно артилерійсько-мінометне озброєння, але безрезультатно.

У Бериславському та Каховському районах лунали постріли — окупанти застосовують усіляку зброю та зносять все більше житлових будинків. Місцеві жителі говорять про пожежі в лісах та на полях, спричинені саме обстрілами.

7 снарядів прилетіли на цвинтар у Миколаєві

ЗС РФ обстріляли з важкої ствольної артилерії Миколаїв та Велику Кострому. В Миколаєві сім снарядів влучили в район одного з міських цвинтарів. У Великій Костромі постраждали околиці сіл, втрати не зафіксовані.

Ка-52 "Алігатори"

[ + – ] Гелікоптери Ка-52 "Алігатор" атакують позиції ЗСУ в районі адмінкордону областей

Ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" тричі атакували позиції ЗСУ в районі адміністративного кордону областей. Обійшлося без втрат.

Раніше Фокус повідомляв, що військовий експерт оцінив втрату Лисичанська для України. Відступ дозволив зберегти особовий склад, ЗСУ, ймовірно, відійшли до Слов'янська та Краматорська. Зі свого боку Олексій Арестович вважає оборону Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації успішною військовою операцією.

Нагадаємо, що після захоплення Лисичанська Росія перейде до спроби окупувати всю Донецьку область. Насамперед ЗСУ треба буде спробувати відстояти два головні міста, які знаходяться під контролем наших військових: Слов'янськ та Краматорськ.