Войска РФ обстреляли ракетами Николаев: в городе были мощные взрывы (видео)

Захватчики могли запустить снаряды из оккупированной части Херсонской области. Очевидцы насчитали около 20 взрывов.

Российские захватчики утром 12 июля нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Об этом написал в Telegram города Александр Сенкевич.

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Городской голова призвал людей не выходить из укрытий. Мощные взрывы раздались во всех районах областного центра.

В Николаеве с 4:04 включились сирены воздушной тревоги. Очевидцы слышали около 20 взрывов во всех районах города, работала система украинской ПВО.

Ракеты по Николаеву могли запустить из оккупированной части Херсонской области. Подробной информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Напомним, что утром 29 июня ВС РФ запускали ракету по Николаеву, одна из ракет попала в 5-этажный жилой дом и полностью разрушила подъезд.

Украинские полицейские рассказывали о бое с российскими оккупантами за военный аэродром Баловное на юге Николаева. Благодаря этому, по их словам, наступление ВС РФ успешно остановили и город не повторил судьбу временно оккупированного Мариуполя.

ВСУ 4 июля сообщили о потере российских войск в количестве около 50 человек, 2 самоходных артустановок и гаубицы "Мста-Б".