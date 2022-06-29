Количество жертв утреннего обстрела Николаева увеличилось (фото, видео)

По данным мэра Николаева Александр Сенкевич российские войска выпустили по городу восемь ракет, атаковав разные районы областного центра.

В результате утреннего обстрела Николаева ракеты оккупантов ударили по разным районам города, сообщил городской глава Александр Сенкевич в эфире национального телемарафона. По его словам, одна ракета частично разрушила пятиэтажный жилой дом, уничтожен один подъезд, под завалами спасатели обнаружили одного живого человека.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Всего было восемь ракетных ударов, — сказал Сенкевич. — Ракеты попали в разные места города, в том числе на территорию частного сектора. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Сейчас продолжается спасательная операция. Одного человека достали из-под завалов живым, медики оказывают необходимую помощь. По предварительным данным, серьезных травм не зафиксировали".

Сколько человек находилось в доме в момент атаки, мэр не знает. Он надеется, что там было немного людей, так как не раз обращался к горожанам с просьбой эвакуироваться.

"Я с первого дня полномасштабной войны прошу покинуть город. По нашим подсчетам, из города уже уехали больше половины жителей", — отметил Сенкевич.

Он пообещал, что спасательная операция продолжится до тех пор, пока не удастся полностью разобрать завалы.

По словам городского головы, оккупанты ударили по Николаеву какой-то модификацией управляемой ракеты Х-55.

В комментарии "Суспільному" спикер ГСЧС Артем Вагин рассказал, что под завалами дома спасатели нашли тело еще одного погибшего, таким образом количество жертв возросло до четырех.

По данным ГСЧС, при выполнении спасательных работ пострадал один сотрудник ведомства. Там отметили, что в 06:25 в результате попадания ракеты в пятиэтажку были разрушены квартиры одного подъезда с третьего по пятый этаж. После атаки дом загорелся.

Куда еще прилетали российские ракеты?

Утром 28 июня российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Николаеву. Оккупанты выпустили по городу восемь ракет, три из них удалось сбить. Две ракеты попали в городок 79-й бригады ВСУ, который давно пустует, еще одна прилетела на недавно реконструированный городской стадион. Оккупанты ударили также по Очакову. По информации главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, в результате "прилетов" два человека погибло, в том числе шестилетний ребенок. Помимо этого известно о шести раненых, из них четыре ребенка. Трехмесячный младенец впал в кому.

В тот же день российская армия обстреляла Криворожскую ТЭС из ствольной артиллерии. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. По городу выпустили шесть крылатых ракет, три из которых сбило ПВО. Одна из ракет разрушила местное СТО, также была повреждена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

27 июня в Одесской области от ракетного удара пострадали около 65 домов. Также российские оккупанты ударили ракетой по торговому центру в Кременчуге, погибли десятки людей.

26 июня Россия выпустила 14 ракет по Киеву и области. В результате удара был уничтожен жилой дом города. Ракета разрушила девятиэтажку — семилетнюю девочку достали из-под завалов, ее мать зажало бетонной плитой, а отец погиб.

25 июня оккупанты выпустили не менее 50 ракет с территории Беларуси и акватории Черного моря. В поселка Десна Черниговской области зафиксировали как минимум 20 прилетов, в Житомироской области — более 24, в Яворовском районе Львовской области — 4.