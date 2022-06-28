Военные РФ обстреляли ракетами Днепр: снаряд попал в СТО (фото)
По городу выпустили 6 снарядов, ПВО сбило половину. Местные СМИ пишут о повреждении жилых домов и рынка, жители находят во дворах осколки боеприпаса.
Российские военные атаковали Днепр ракетами, жителей просят не покидать укрытия. Об этом сообщил в Facebook мэр города Борис Филатов.
Позже градоначальник уточнил, что прилетело по станции техобслуживания "Автодизель".
"Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили. В том числе и я. Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами", – написал Филатов.
По его информации, спасатели работают на месте и тушат пожар.
Недалеко от места прилета вылетели окна в домах, пострадал Днепровский рынок в микрорайоне "Парус", во дворах днепряне находят осколки ракеты, пишет местное издание "Днепр.Инфо".
Ракетный удар по Днепру – ВС РФ запустили 6 снарядов
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко подтвердил факт ракетных ударов по городу – ВС РФ запустили 6 снарядов, 3 из которых сбили ВСУ.
"В результате ударов повреждена железнодорожная инфраструктура, промышленное предприятие и сервисная компания. Количество жертв неизвестно", – отметил он.
В Синельниковском районе определяют масштабы разрушений.
Очевидцы говорили о нескольких взрывах в Днепре, над городом поднимались клубы черного дыма. Воздушная тревога продолжается.
Напомним, что 25 июня российские агрессоры осуществили один из самых массированных ракетных обстрелов Украины после начала полномасштабного вторжения. Снаряды прилетели в том числе в Днепровский район.
Утром 23 июня начался пожар на нефтебазе в Новомосковском районе после попадания туда российских ракет.