Военные РФ обстреляли ракетами Днепр: снаряд попал в СТО (фото)

По городу выпустили 6 снарядов, ПВО сбило половину. Местные СМИ пишут о повреждении жилых домов и рынка, жители находят во дворах осколки боеприпаса.

Российские военные атаковали Днепр ракетами, жителей просят не покидать укрытия. Об этом сообщил в Facebook мэр города Борис Филатов.

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Позже градоначальник уточнил, что прилетело по станции техобслуживания "Автодизель".

"Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили. В том числе и я. Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами", – написал Филатов.

По его информации, спасатели работают на месте и тушат пожар.

Недалеко от места прилета вылетели окна в домах, пострадал Днепровский рынок в микрорайоне "Парус", во дворах днепряне находят осколки ракеты, пишет местное издание "Днепр.Инфо".

Ракетный удар по Днепру – ВС РФ запустили 6 снарядов

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко подтвердил факт ракетных ударов по городу – ВС РФ запустили 6 снарядов, 3 из которых сбили ВСУ.

"В результате ударов повреждена железнодорожная инфраструктура, промышленное предприятие и сервисная компания. Количество жертв неизвестно", – отметил он.

В Синельниковском районе определяют масштабы разрушений.

Очевидцы говорили о нескольких взрывах в Днепре, над городом поднимались клубы черного дыма. Воздушная тревога продолжается.

Напомним, что 25 июня российские агрессоры осуществили один из самых массированных ракетных обстрелов Украины после начала полномасштабного вторжения. Снаряды прилетели в том числе в Днепровский район.

Утром 23 июня начался пожар на нефтебазе в Новомосковском районе после попадания туда российских ракет.