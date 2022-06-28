Військові РФ обстріляли ракетами Дніпро: снаряд влучив в СТО (фото)

По місту випустили 6 снарядів, ППО збило половину. Місцеві ЗМІ пишуть про пошкодження житлових будинків і ринку, мешканці знаходять у дворах уламки боєприпасу.

Російські військові атакували Дніпро ракетами, мешканців просять не залишати укриття. Про це повідомив у Facebook мер міста Борис Філатов.

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Пізніше градоначальник уточнив, що прилетіло по станції техобслуговування "Автодизель".

"Найкращому СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі. Зокрема і я. Жодних військових, жодної зброї, жодної техніки. Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги знаходяться зараз під завалами", — написав Філатов.

За його інформацією, рятувальники працюють на місці та гасять пожежу.

Неподалік місця прильоту вилетіли вікна в будинках, постраждав Дніпровський ринок у мікрорайоні "Парус", у дворах дніпряни знаходять уламки ракети, пише місцеве видання "Дніпро.Інфо".

Ракетний удар по Дніпру — ЗС РФ запустили 6 снарядів

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко підтвердив факт ракетних ударів по місту — ЗС РФ запустили 6 снарядів, 3 з яких збили ЗСУ.

"Унаслідок ударів пошкоджено залізничну інфраструктуру, промислове підприємство та сервісну компанію. Кількість жертв невідома", — зазначив він.

У Синельниківському районі визначають масштаби руйнувань.

Очевидці говорили про кілька вибухів у Дніпрі, над містом здіймалися клуби чорного диму. Повітряна тривога продовжується.

Нагадаємо, що 25 червня російські агресори здійснили один із наймасовіших ракетних обстрілів України після початку повномасштабного вторгнення. Снаряди прилетіли зокрема в Дніпровський район.

Вранці 23 червня розпочалася пожежа на нафтобазі в Новомосковському районі після влучення туди російських ракет.