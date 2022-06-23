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Рятувальники 108 годин гасили пожежу на нафтобазі у Дніпропетровській області

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Пожежу на нафтобазі гасили понад чотири доби

Ракетний удар по об'єкту на території Новомосковського району стався ще 18 червня, внаслідок обстрілу загинули троє людей.

Вранці 23 червня рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі, яка сталася через ракетні удари російської армії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Приборкували полум'я понад 108 годин, — наголосив він. — Але ворожа атака забрала життя трьох людей, 14 отримали опіки та поранення. Вісім із них — у лікарні".

Нагадаємо, увечері 18 червня надійшли перші повідомлення про потужний вибух у передмісті Дніпра. Того дня окупанти активно обстрілювали територію області. Вранці по селу Велика Костромка Криворізького району завдали артилерійського удару. Вдень ворожі ракети прилетіли в Кривий Ріг. Увечері три російські ракети вдарили по нафтобазі у Новомосковському районі.

Вранці 19 червня Валентин Резніченко повідомив про те, що на нафтобазі спалахнув і вибухнув резервуар із паливом. Унаслідок один рятувальник загинув, двох госпіталізували з опіками. Того ж дня лікарі повідомили про смерть ще одного потерпілого чоловіка, за життя якого боролися реаніматологи.

20 червня Резніченко заявив про те, що на нафтобазі з-під завалів дістали тіло третього загиблого.

Нагадаємо, вранці 27 травня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Дніпропетровській області з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М". Росіяни цілилися в полігон Національної гвардії України, одна ракета влучила в казарму, внаслідок загинули щонайменше 10 людей.