Рятувальники 108 годин гасили пожежу на нафтобазі у Дніпропетровській області

Ракетний удар по об'єкту на території Новомосковського району стався ще 18 червня, внаслідок обстрілу загинули троє людей.

Вранці 23 червня рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі, яка сталася через ракетні удари російської армії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Приборкували полум'я понад 108 годин, — наголосив він. — Але ворожа атака забрала життя трьох людей, 14 отримали опіки та поранення. Вісім із них — у лікарні".

Нагадаємо, увечері 18 червня надійшли перші повідомлення про потужний вибух у передмісті Дніпра. Того дня окупанти активно обстрілювали територію області. Вранці по селу Велика Костромка Криворізького району завдали артилерійського удару. Вдень ворожі ракети прилетіли в Кривий Ріг. Увечері три російські ракети вдарили по нафтобазі у Новомосковському районі.

Вранці 19 червня Валентин Резніченко повідомив про те, що на нафтобазі спалахнув і вибухнув резервуар із паливом. Унаслідок один рятувальник загинув, двох госпіталізували з опіками. Того ж дня лікарі повідомили про смерть ще одного потерпілого чоловіка, за життя якого боролися реаніматологи.

20 червня Резніченко заявив про те, що на нафтобазі з-під завалів дістали тіло третього загиблого.

Нагадаємо, вранці 27 травня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Дніпропетровській області з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М". Росіяни цілилися в полігон Національної гвардії України, одна ракета влучила в казарму, внаслідок загинули щонайменше 10 людей.