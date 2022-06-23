Спасатели 108 часов тушили пожар на нефтебазе в Днепропетровской области

Ракетный удар по объекту на территории Новомосковского района произошел еще 18 июня, в результате обстрела погибли три человека.

Утром 23 июня спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, который произошел из-за ракетных ударов российской армии, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Укрощали пламя более 108 часов, — подчеркнул он. — Но вражеская атака унесла жизни трех человек, 14 получили ожоги и ранения. Восемь из них — в больнице".

Напомним, вечером 18 июня поступили первые сообщения о мощном взрыве в пригороде Днепра. В тот день оккупанты интенсивно обстреливали территорию области. Утром по селу Большая Костромка Криворожского района нанесли артиллерийский удар. Днем вражеские ракеты прилетели в Кривой Рог. Вечером три российские ракеты ударили по нефтебазе в Новомосковском районе.

Утром 19 июня Валентин Резниченко сообщил о том, что на нефтебазе загорелся и взорвался резервуар с топливом. В результате один спасатель погиб, двоих госпитализировали с ожогами. В тот же день врачи сообщили о смерти еще одного пострадавшего мужчины, за жизнь которого боролись реаниматологи.

20 июня Резниченко заявил о том, что на нефтебазе из-под завалов достали тело третьего погибшего.

Напомним, утром 27 мая ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Россияне целились в полигон Национальной гвардии Украины, одна ракета попала в казарму, в результате погибли, по меньшей мере, 10 человек.