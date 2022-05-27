ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, много жертв

Одна из ракет, выпущенных из комплекса "Искандер-М", прилетела в казарму Национальной гвардии Украины.

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В пятницу утром, 27 мая, ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Днепропетровской области, в результате которого погибли, по меньшей мере, 10 человек. Эту информацию подтвердил глава Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан.

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По его словам, ВС РФ осуществили обстрел Днепропетровской области из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Корбан подчеркнул, что оккупанты осуществляли запуск трех ракет с территории Ростовской области, а целью захватчиков был полигон Национальной гвардии Украины. Один из вражеских снарядов попал в казарму, в результате чего погибли, по меньшей мере, 10 человек.

Как отметил Корбан, также около 30-35 человек получили ранения. Жертв, как утверждает глава Центра теробороны, могло быть больше, но в данный момент действует приказ Министерства обороны Украины о том, что в одном месте запрещено допускать пребывание свыше 20 лиц.

"Военные ориентируются на подобные приказы. Но физически очень сложно рассредоточить людей по одному — по два. Даже в военных палатках военнослужащие живут по 15-20 человек. Поэтому действительно произошла трагедия", — подытожил Корбан, комментируя утренний ракетный удар ВС РФ по Днепропетровской области.

[ + – ] 10 человек погибли в результате ракетного удара ВС РФ по казарме Нацгвардии

О ракетном ударе ВС РФ по Днепропетровщине в пятницу утром, 27 мая, проинформировал руководитель областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко. По его словам, после обстрела на месте прилета ракеты работали спасательные бригады, которые занимались разборов завалов и поиском выживших. Резниченко в своем сообщении не уточнял, по какому именно району Днепропетровской области ВС РФ осуществили ракетный удар.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук также подтверждал информацию об утреннем обстреле и рассказал, что в Днепровском районе зафиксировали три прилета.

Напомним, ВС РФ удалось ворваться на окраину прифронтового Северодонецка. По данным военной администрации, российская ДРГ зашла в отель "Мир", в районе которого велись ожесточенные бои.

Также сообщалось, что Украина потеряла контроль над населенным пунктом Лиман Донецкой области. Как утверждал советник главы ОП Алексей Арестович, подразделениям ВСУ пришлось выйти из прифронтового города на севере Донетчины.