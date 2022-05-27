Войска РФ ворвались на окраину Северодонецка: ДРГ захватила отель "Мир" (видео)

По словам главы ВГА Александра Стрюка, украинские военные держат населенный пункт ровно как и "дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут.

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26 мая российские войска ворвались на окраину Северодонецка, в отель "Мир" вошли вражеские диверсанты. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк в эфире национального телемарафона.

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Российская армия не смогла прорваться в Северодонецк, однако 26 мая в населенном пункте шли тяжелые бои. Вражеской диверсионно-разведывательной группе удалось прорваться в отель "Мир".

[ + – ] Отель "Мир" находится на окраине Северодонецка

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Окружение или маневренная война. Что происходит на линии Бахмут – Лисичанск

"В течение дня ее оттуда пытались выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы устояли", — подчеркнул Стрюк.

Вражеские войска также пытались зайти в Северодонецк с других сторон, при этом не прекращаются артиллерийские обстрелы. Стрюк подчеркнул, что несмотря на все это, город держится.

Он также добавил, что трасса "Лисичанск-Бахмут" простреливается врагом, но движение по ней возможно. Украинская армия работает над тем, чтобы решить эту проблему. Ныне через нее ходят гуманитарные грузы и снабжение войск, по ней удается эвакуировать людей. За вчера вывезли из города 12 человек, но организовывать эвакуацию очень сложно из-за отсутствия мобильной связи.

Напомним, глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что ВСУ уничтожили российский блокпост на трассе Лисичанск-Бахмут. На нем было около 50 солдат.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали двух лидеров кадыровского полка Росгвардии в боях под Северодонецком.