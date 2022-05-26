"Было человек 50": ВСУ уничтожили блокпост армии РФ на трассе Лисичанск–Бахмут (видео)

По словам главы Луганской ОВА, проезд по трассе ныне схож на лотерею — ВС РФ пристрелялись по ней и проехать по ней можно с шансом 80 на 20.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинские военные уничтожили российский блокпост вместе с оккупантами на "дороге жизни" Лисичанск-Бахмут. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Российской группе военных из 50 человек удалось установить блокпост на трассе между Лисичанском и Бахмутом. Однако он не продержался там долго. ВСУ его разгромили. Вместе с тем трассу продолжают обстреливать вражеские войска.

Важно

Окружение или маневренная война. Что происходит на линии Бахмут – Лисичанск

"Было человек 50, им даже удалось закрепиться на время, они даже какой-то блокпост поставили. Но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась уже навечно. Блокпост разбит, их откинули. Трассу сейчас не контролирует российская армия. Но они ее обстреливают, причем достаточно жестко", — заявил Гайдай.

Он также добавил, что проезд по трассе схож на лотерею, при чем с шансами не 50 на 50, а скорее 80 на 20. Войска РФ пристрелялись на том участке.

Вместе с тем Гайдай подчеркнул, что ситуация в области остается сложной, защитники держат оборону уже четвертый месяц. Однако они не собираются сдаваться, все ждут ленд-лиз, чтобы перейти в контрнаступление. ВСУ могут отходить от некоторых населенных пунктов, но летом все изменится.

Напомним, 25 мая главред "Цензор.НЕТ" Бутусов заявил, что войска РФ перерезали трассу Бахмут-Лисичанск. Однако позднее Гайдай опроверг эту информацию заявив, что по автодороге удалось провезти гуманитарный груз.