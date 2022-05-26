"Було людей 50": ЗСУ знищили блокпост армії РФ на трасі Лисичанськ-Бахмут (відео)

За словами голови Луганської ОВА, проїзд трасою нині схожий на лотерею — ЗС РФ пристрілялися по ній і проїхати нею можна з шансом 80 на 20.

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Українські військові знищили російський блокпост разом із окупантами на "дорозі життя" Лисичанськ-Бахмут. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Російській групі військових із 50 людей вдалося встановити блокпост на трасі між Лисичанськом та Бахмутом. Однак він не тримався там довго. ЗСУ його розгромили. Натомість трасу продовжують обстрілювати ворожі війська.

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"Було чоловік 50, їм навіть вдалося закріпитися на якийсь час, вони навіть якийсь блокпост поставили. Але це був ситуативний успіх. ДРГ там частина залишилася вже назавжди. Блокпост розбитий, їх відкинули. Трасу зараз не контролює російська армія. Але вони її обстрілюють, причому досить жорстко", — заявив Гайдай.

Він також додав, що проїзд трасою схожий на лотерею, причому з шансами не 50 на 50, а ймовірніше 80 на 20. Війська РФ пристрілялися на тій ділянці.

Водночас Гайдай наголосив, що ситуація в області залишається складною, захисники тримають оборону вже четвертий місяць. Однак вони не збираються здаватися, всі чекають на ленд-ліз, щоб перейти в контрнаступ. ЗСУ можуть відходити від деяких населених пунктів, але влітку все зміниться.

Нагадаємо, 25 травня головний редактор "Цензор.НЕТ" Бутусов заявив, що війська РФ перерізали трасу Бахмут-Лисичанськ. Однак пізніше Гайдай спростував цю інформацію, заявивши, що автошляхом вдалося провезти гуманітарний вантаж.