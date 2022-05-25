"Який "котел"? Луганщина не відрізана, траса "Лисичанськ-Бахмут" не перекрита", — Гайдай
За словами голови Луганської ОВА, трасу обстрілюють російські окупанти, проте про жоден "котел" не йдеться.
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Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є, траса "Лисичанськ-Бахмут" не перекрита, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"ЗМІ почали розповсюджувати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя". Це не відповідає дійсності", — наголосив Гайдай.
Він зазначив, що ворог обстрілює дорогу, проте станом на 13:00 25 травня пересування нею було можливим. Сьогодні, зокрема, трасою змогли провезти гуманітарні вантажі.
Главу ОВА обурили деякі заголовки в українських ЗМІ.
"Писати "Росіяни перерізали сполучення по трасі Лисичанськ — Бахмут. Луганщина в котлі?" безвідповідально та маніпулятивно, — заявив Сергій Гайдай. — Чи думали ви про те, що буде з рідними захисників, які захищають Луганщину та родичів, які залишилися в області, коли вони це прочитають? Який котел?"
Раніше сьогодні про те, що російські війська вийшли на "дорогу життя" Бахмут-Лисичанськ у районі сіл Нагірне та Білогорівка повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. За словами журналіста, росіяни вийшли на трасу 24 травня, і тепер вона перекрита. Ворог намагається закріпитися та розширити зону прориву, щоб перехопити трасу. Це означатиме оперативне оточення ЗСУ в районі Сєвєродонецька — Лисичанська. Однак воно буде неповним, тому що є ще один шлях до цих міст.
Нагадаємо, за даними Генштабу, війська РФ наступають у напрямку Сєвєродонецька. За добу відбито дев'ять атак.
Раніше британська розвідка повідомила, що захоплення Росією Сєвєродонецького спрямування призведе до окупації усієї Луганської області.