"Какой "котел"? Луганщина не отрезана, трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта", — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, трассу обстреливают российские оккупанты, однако ни о каком "котле" речи не идет.

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Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть, трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности", — подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что враг обстреливает дорогу, однако по состоянию на 13:00 25 мая передвижение по ней было возможно. Сегодня, в частности, по трассе смогли провезти гуманитарные грузы.

Главу ОВА возмутили некоторые заголовки в украинских СМИ.

"Писать "Россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск — Бахмут. Луганщина в котле?" безответственно и манипулятивно, — заявил Сергей Гайдай. — Думали ли вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину и родственников оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел?"

Ранее сегодня о том, что российские войска вышли на "дорогу жизни" Бахмут-Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. По словам журналиста, россияне вышли на трассу 24 мая и теперь она перекрыта. Враг пытается закрепиться и расширить зону прорыва, чтобы перехватить трассу. Это будет означать оперативное окружение ВСУ в районе Северодонецка — Лисичанска. Однако оно будет неполным, так как есть еще один путь в эти города.

Напомним, по данным Генштаба, войска РФ наступают в направлении Северодонецка. За сутки отбито девять атак.

Ранее британская разведка сообщила, что захват Россией Северодонецкого направления приведет к оккупации всей Луганской области.