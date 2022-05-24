25 км свободы: ВС РФ окружают Северодонецк и Лисичанск, — британская разведка

Захват Северодонецкого котла приведет к полной оккупации Луганской области. Сейчас между северным и южным концами российских "клещей" всего около 25 км удерживаемой Украиной территории.

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Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. В настоящее время северную и южную оси российских сил разделяют примерно 25 км территории, которую продолжают удерживать ВСУ. Об этом в утренней сводке за 24 мая пишет британская разведка.

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Захват Россией Северодонецкого направления приведет к оккупации всей Луганской области. Несмотря на то, что сейчас Россия сосредоточила на этом основные силы, это лишь часть российской кампании по захвату Донбасса, подчеркивают в Лондоне

Таких локальных успехов ВС РФ смогли добиться, сосредоточив свои артиллерийские части.

В то же время, украинские силы оказывали мощное сопротивление, занимая хорошо укрепленные оборонительные позиции. ВСУ сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.

Если линия боев на Донбассе сдвинется дальше на запад, то это лишь расширит российские силы и, вероятно, приведет к тому, что войска РФ столкнутся с дальнейшими трудностями со снабжением.

Как сегодня рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, российские войска при поддержке артиллерии ведет наступление в направлении Тошковки и Устиновки рядом с Лисичанском. По его словам, за прошедшие сутки украинская армия отбила 16 вражеских атак, уничтожила 8 российских танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один автомобиль.

При этом российские силы безостановочно и хаотично обстреливают Северодонецк, продолжая применять тактику "выжженой земли". В одной из многоэтажек города в результате обстрелов погибло четыре мирных жителя.

Напомним, Нацгвардия уничтожила миномет "Тюльпан", обстреливающий Северодонецк. Перед этим российские СМИ показали сюжет о работе расчета самоходного миномета по городу. Установив точную позицию, украинские бойцы смогли его уничтожить.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском.