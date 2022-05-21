Российские войска уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском, — Гайдай
По словам главы Луганской ОВА, ВС РФ уничтожают мост уже во второй раз. Первый раз они его подорвали в 2014 году, когда ВСУ освобождали Лисичанск.
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Войска РФ разрушили автомобильный мост между Северодонецком и Лисичанском. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Мост, соединяющий два города, подорван уже во второй раз. Первый раз российские войска разрушили один из его пролетов в июле 2014 при освобождении Лисичанска силами ВСУ. До 2016 года сообщение между городами было осложнено, пока не восстановили мост.
"Сегодня история повторилась. Сообщение между городами есть", — заявил Гайдай.Важно
Ряд прокремлевских блогеров в телеграм-каналах пишут, что подрыв моста осложнит выход войск ВСУ, если их окружат в Северодонецке, где ВС РФ сосредотачивают свои силы.
Также Гайдай заявил, что Луганская область должна продержаться максимально долго, пока в Украину не придет далекобойная артиллерия, превосходящая российскую. После этого ВСУ смогут пойти в контрнаступление.
Напомним, российские войска прорвали оборону в районе Попасной, по словам австрийского военного аналитика Тома Купера, это означает риск окружения сил ВСУ в Северодонецке и Лисичанске.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожают Северодонецк, как и Мариуполь, убивая местных жителей.