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Російські війська знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, — Гайдай

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міст на Сєвєродонецьк, гайдай
Фото: скриншот | Зруйнований міст, що сполучає Сєвєродонецьк і Лисичанськ

За словами голови Луганської ОВА, ЗС РФ знищують міст уже вдруге. Перший раз вони його підірвали у 2014 році, коли ЗСУ звільняли Лисичанськ.

Війська РФ зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Міст, що сполучає два міста, підірвано вже вдруге. Вперше російські війська зруйнували один із його прольотів у липні 2014 року при звільненні Лисичанська силами ЗСУ. До 2016 року сполучення між містами було ускладнене, доки не відновили міст.

"Сьогодні історія повторилася. Сполучення між містами є", — заявив Гайдай.

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Низка прокремлівських блогерів у телеграм-каналах пише, що підрив мосту ускладнить вихід військ ЗСУ, якщо їх оточать у Сєвєродонецьку, де ЗС РФ зосереджує свої сили.

Також Гайдай заявив, що Луганська область має протриматися максимально довго, доки в Україну не прийде далекобійна артилерія, яка перевершуватиме російську. Після цього ЗСУ зможуть піти в контрнаступ.

Нагадаємо, російські війська прорвали оборону в районі Попасної, за словами австрійського військового аналітика Тома Купера, це означає ризик оточення сил ЗСУ в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ знищують Сєвєродонецьк, як і Маріуполь, убиваючи місцевих жителів.