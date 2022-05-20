Тяжка ситуація для ЗСУ: військовий аналітик про ситуацію навколо Попасної (карта)

Російські війська почали наслідувати свою військову доктрину, що дозволяє обходити українські укріпрайони. Таким чином було захоплено кілька сіл у районі Попасної.

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Австрійський військовий аналітик Том Купер у незапланованому звіті наголошує на важливості та складності ситуації навколо Попасної.

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Російська військова доктрина та тактика ЗСУ

Російська військова доктрина наголошує на обхід міських районів при наступі: обхід з флангу та осадження другим ешелоном, якщо це необхідно. Без участі у цьому наступальних частин (першого ешелону). Однак у російському вторгненні в Україну цього досі не було. ЗС РФ поспішали захопити кожне село та містечко незалежно від рівня втрат. Для контролю за дорогами, що з'єднують населені пункти.

Тому тактика ЗСУ полягала в тому, щоб перетворити будь-який населений пункт на "фортецю" та оборонятися там. Війська РФ часто порушували свою доктрину. Тому не дивно, що це призводило до ганебних провалів та катастрофічних втрат, наприклад, у районі Києва, Чернігова, Сумах, Харкові, Ізюмі, Сєвєродонецьку, Попасній та Рубіжному (поряд із Сєвєродонецьком).

"Що ж, після всього цього хтось там, у Москві, схаменувся, і зараз ЗС РФ повертається до своєї початкової тактики — мабуть, з чималим успіхом", — пише Купер.

Ситуація навколо Попасної

Як пише Том Купер, ходять чутки, що вчора в районі Попасної з'єднання передових військ ВДВ і механізованих частин повернулося до початкової доктрини і почало наступ повз укріплені села, які обороняють ЗСУ. Аналітик звертає увагу, що йдеться про серйозні війська, а не "дітей, які готуються до парадів у Москві".

Спочатку ЗС РФ мали провести помилкову атаку на Трипілля, тим самим скувавши ЗСУ, а потім, скориставшись можливістю, проштовхнути ВДВ повз це місце, і швидко захопити Володимирівку. Ця атака просувалася з такою швидкістю, що українці не могли пустити в хід свою артилерію. Через це російським військам вдалося захопити Трипілля та Троїцьке, ЗСУ звідти відійшли, щоб не потрапити в оточення, стверджує військовий оглядач.

[ + – ] Просування російських військ на захід від Попасної

Також заявляється, що російським військам вдалося зайняти Дружбу, що на 5 км на південь від Трипілля.

Як пише аналітик, приблизно у той самий час ЗС РФ провели схожу операцію в районі Комишувахи, скувавши сили ЗСУ в селі, вони кинулися між Комишувахою та Золотим на Врубівку. Увечері 19 травня Врубівка була захоплена. Найгірше, що Троїцьке, Врубівка та Дружба знаходяться за 8-9 км від траси Т1302 — "дорогого життя" між Сєвєродонецьком-Лисичанськом та Бахмутом.

[ + – ] Купер повідомляє про окупацію Врубівки

"Іншими словами: до теперішнього часу "План G", здається, працює відносно добре — і на користь Росії. І, як було оголошено, район Попасної тепер безумовно є новим "Шверпунктом" (місцем основних зусиль — Фокус), — резюмує Купер.

Також, як заявляє аналітик, ЗСУ відійшли з мікрорайону Щедрищеве у Сєвєродонецьку, що може говорити про те, що атака ЗС РФ у районі Попасної змушує українське угруповання у районі Сєвєродонецька скорочувати лінію фронту. Можливо, для того, щоб звільнити війська для відбиття загрози з півдня. Це дуже логічний крок, адже виникає серйозна загроза оточити щонайменше 4 бригади ЗСУ в районі Сєверодонецька-Попасної. Тому, чим далі пройдуть ЗС РФ на північ і на захід від Попасної, тим більше військ потрібно ЗСУ для їх зупинки.

"Іншими словами: до поставок маси важких озброєнь з НАТО ще кілька тижнів, а українські сили переживають чергову велику кризу цієї війни", — резюмує Купер.

Нагадаємо, російські війська можуть оточити сили ЗСУ у Сєверодонецьку-Лисичанську.

Також за даними Генштабу, ЗС РФ намагаються повернути позиції під Харковом.