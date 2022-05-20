РФ наступає на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, намагається повернути позиції під Харковом, — Генштаб

Українські війська відбили 14 атак противника на Донбасі, прорвати фронт минулої доби агресору не вдалося.

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Російські війська ведуть наступ у районах Лисичанська та Сєвєродонецька Луганської області, за минулу добу Збройні Сили України відбили 14 атак супротивника на Донецькому та Луганському напрямках. Крім цього, ворожі сили намагаються повернути втрачені позиції в Харківській області. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 20 травня.

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Донбас

Слов'янський напрямок — війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Довгенько, Велика Комишуваха та Долина;

Донецький напрямок — противник активізував наступ і штурм у регіоні для покращення тактичного положення, відкривав вогонь з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації для руйнування зміцнювальних споруд українських військ по всій лінії зіткнення;

Лиманський напрямок — ворожі сили періодично обстрілюють об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Діброва та Закотне;

Сєвєродонецький напрямок — російські війська безрезультатно вели штурм у напрямку Сєвєродонецька, ворог зазнав втрат і відступив. Бойові дії відбувалися в районі Тошківки;

Бахмутський напрямок — сили РФ наступали на Вискриву за підтримки артилерії та мінометів, намагалися покращити свої позиції недалеко від Володимирівки та Василівки. Російські війська зазнали втрат у районі Олександропілля;

Авдіївський напрямок — за підтримки артилерії війська РФ вели наступальні та штурмові дії в районі Веселого, проте зазнали поразки та відступили;

Курахівський напрямок — противник масово обстрілював цивільну інфраструктуру з артилерії, зокрема з реактивних систем залпового вогню. Наступ ворожі війська вели в районах Новомихайлівки та Олександрівки, безрезультатно.

Інші регіони

Волинський та Поліський напрямки — позиції білоруських військ не змінилися, загроза ракетно-бомбових ударів з території сусідньої республіки залишається;

Сіверський напрямок — противник будує споруди в районі Азаровки Брянської області, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумської області та Грем'яч Чернігівської області;

Харківський напрямок — війська РФ намагаються утримати зайняті рубежі та проводити контратаки для повернення втрачених позицій. Спостерігають посилену повітряну розвідку із застосуванням безпілотників. Бойові дії тривали в районі Тернової та Веселого, обстріли велися в районі села Руські Тишки;

Новопавлівський та Запорізький напрями — противник вів вогонь по інфраструктурі та приватних будинках за допомогою реактивної, ствольної артилерії та мінометів, також проводилася контрбатарейна боротьба. В районі Новодарівки ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції;

Південнобузький напрямок — активних бойових дій війська РФ не вели, проте обстрілювали житлові будинки за допомогою мінометів та ствольної артилерії, а також продовжували інженерне обладнання позицій та другої лінії оборони. Ймовірність продовження бойових дій для покращення позицій та виходу на адміністративний кордон Херсонської області з боку російських сил залишається високою;

Бессарабський напрямок — ситуація істотно не змінилася;

У Чорному та Азовському морі корабельні угруповання військ РФ продовжують блокувати цивільне судноплавство.

Втрати військ РФ

Минулої доби українські війська відбили 14 атак супротивника за минулу добу, знищені: 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки, 6 одиниць автомобільної техніки РФ, збитий безпілотник типу "Орлан-10".

Усього з 24 лютого станом на ранок 20 травня російські війська орієнтовно втратили :

особового складу — 28700 (+200 за добу);

танків — 1263 (+9);

бойових броньованих машин — 3090 (+27);

артилерійських систем — 596 (+1);

РСЗВ — 200 (+1);

засобів ППО — 93;

літаків — 204 (+1);

вертольотів — 168 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 460 (+5);

крилатих ракет — 103;

кораблів/катерів — 13;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2162 (+5);

спеціальної техніки — 43.

[ + – ] Втрати військ РФ

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що жителі українських регіонів мають "взагалі забути слово "росіяни" внаслідок контрнаступу ЗСУ та звільнення захоплених противником територій.

Також ми писали, що агресор контролює до 25% території Харківської області.