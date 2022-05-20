У Харкові та на Донбасі мають забути слово "росіяни": Подоляк про контрнаступ ЗСУ

Радник глави Офісу Президента також запевнив, що пожежі та "вибухи", що відбуваються на території РФ, — це прояв карми, а не результат дій ЗСУ.

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Тимчасово окуповані території України мають бути звільнені від російських солдатів та місцевих колаборантів максимально жорстким для них чином, щоб жителі низки регіонів "загалом забули слово "росіяни" внаслідок контрнаступу української армії. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону в четвер, 19 травня.

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"Для мене принципово, щоб ми звільнили, обов'язково, при чому жорстко, стосовно колаборантів та російських військовослужбовців, і це навіть не обговорюється — Херсонську область, Запорізьку область. Нам потрібна акваторія Азовського моря, однозначно. Я за те, щоб у Харківській області взагалі забули слово "росіяни". Я за те, щоб у Луганській та Донецькій областях забули слово "росіяни", — сказав Подоляк.

Радник голови ОП також виступив за те, щоб представників так званої влади на окупованих територіях "фізично не було", оскільки вони є злочинцями.

Водночас Подоляк запевнив, що інциденти з пожежами та вибухами на території Росії відбуваються внаслідок "панічного руху" в самій державі.

"Кажуть, що Україна, яка веде великі бої сьогодні в Луганській та Донецькій областях, бере і витрачає дефіцитну зброю на те, щоб бахнути по якомусь зруйнованому сараю в Бєлгородській області. Це нонсенс", — наголосив представник ОП.

Подоляк запевнив, що якщо Україна захоче проводити бойові дії на території РФ, то вони будуть потужними та продуманими, проте сьогодні держава сконцентрована лише на обороні своєї території.

"Все інше, що відбувається, — всі підпали, всі вибухи, які відбуваються на території Російської Федерації — це кармічні прояви. Тобто зло постійно має бути покаране і воно буде покаране внутрішніми силами РФ", — додав радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оголосив про початок контрнаступу українських військ на Ізюмському напрямку.

Тим часом "міністр оборони ДНР" у травні-серпні 2014 року Ігор Гіркін (Стрєлков) спрогнозував величезні втрати російських військ під час спроби повністю окупувати Донбас.