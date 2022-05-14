ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку, — Синєгубов

Противник відступає, мінуючи все на своєму шляху. Українські сапери зачищають територію та готують її до повернення мирних жителів.

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У Харківській області українська армія перейшла в контрнаступ у напрямку міста Ізюм. Про це голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів у своєму Facebook.

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За його словами, Ізюмський напрямок залишається найбільш "гарячим" у регіоні, проте за іншими напрямками ЗСУ вдалося значно відтіснити супротивника. Завдяки цьому за останню добу російські війська не завдали жодного удару по Харкову, а зосередили свої атаки на позиціях українських військовослужбовців поряд з іншими населеними пунктами області. Від обстрілу постраждали Чугуєв, Дергачі, Золочів, Лозова.

[ + – ] Карта Харківської області Фото: Скриншот

"Ворог відступає — це результат характеру наших Збройних Сил", — наголосив Олег Синєгубов.

У своєму зверненні голова ОВА попросив жителів звільнених населених пунктів не поспішати повертатися додому, доки органи влади не дадуть офіційного дозволу. Річ у тому, що під час відступу ЗС РФ замінували будинки, приватні двори, дороги, узбіччя, лісосмуги — українські сапери зараз шукають та знешкоджують вибухові пристрої.

Як повідомив вранці 14 травня Генштаб ЗСУ, Росія відводить війська на Харківському напрямку, намагаючись захищати свої позиції та лінії постачань, але не веде активних наступів. У напрямку Слов'янська російські війська завдали артилерійських ударів по інфраструктурі в населених пунктах Довгенько, Гусарівка та Долина.

У своєму звіті від 13 травня американський Інститут вивчення війни припустив, що Україна виграла битву за Харків, адже Росія відводить війська. У ЗС РФ у Харківській області залишилося мало підрозділів, а ЗСУ активно проводять контрнаступи та звільняють територію регіону. За оцінкою аналітиків, українські війська завадили супротивникові оточити Харків, а тепер проганяють, як це раніше сталося під час оборони Києва.

Раніше експерти спрогнозували, що найближчими днями ЗСУ можуть вийти до російського кордону в районі Харкова. ЗС РФ під час відступу підривають мости, що уповільнює контрнаступ українців.