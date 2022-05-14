"Україна виграла битву за Харків": Росія вже відводить свої війська, — ISW

Останні кілька днів ЗР РФ практично не чинить опору ЗСУ, які активно проводять контрнаступ, проте повертатися до Харкова ще зарано.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українська армія виграла битву за Харків, змусивши російські війська відступити. Про це на своєму сайті написали аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За рідкісними винятками, останні кілька днів ЗР РФ не захищала позиції в Харківській області під час контрнаступів ЗСУ. Ймовірно, російські військові вирішили повністю залишити населені пункти поряд з Харковом через неможливість стримувати атаки захисників України та обмежену кількість підрозділів. Повідомлення західних чиновників та відео офіцера так званої "ДНР" доводять, що Росія активно та впорядковано виводить свої війська і не намагається утримувати позиції поблизу Харкова.

"Україна, схоже, виграла битву за Харків. Українські сили не дозволили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з-під міста, як вони зробили це з російськими військами, що намагалися захопити Київ", — пише ISW .

[ + – ] Cитуація у Харківській області за даними ISW на 13 травня Фото: Institute for the study of war

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ від 14 травня, російські війська не проводили активних бойових дій у Харківському напрямку, а, навпаки, займається відведенням військ, утримує вже зайняті позиції та маршрути поставок. На Слов'янському ЗС РФ обстріляли з артилерії цивільну та військову інфраструктуру в Довгенькому, Гусарівці та Долині (Донецька область). Вони також проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області.

Аналітики з ISW, припускають, що ЗСУ спробують пошкодити найзахіднішу з наземних ліній зв'язку (НЛЗ) між Білгородом та російськими військами на околицях Ізюма, хоча Росія використовує кілька таких ліній, і до деяких з них українцям не вдасться підібратися внаслідок контрнаступу. Місцевість на схід від нинішніх українських позицій може сприяти захисту НЛЗ з боку окупантів, оскільки ЗСУ доведеться прориватися через вузькі місця, утворені великими водними об'єктами.

Напередодні спеціальний підрозділ Kraken попередив мирних жителів на сторінці у Facebook, що повертатися до Харкова поки що рано, але незабаром місто стане безпечнішим:

"Ми не можемо заборонити вам їхати до вашої оселі, і, звичайно, ми не можемо врахувати всі особливості вашої ситуації. Якщо у вас є можливість зараз перебувати в більш безпечних областях України, то краще скористатися нею. Але, можемо сказати одне: вже можна повільно починати складати валізи до Харкова”.

13 травня стало відомо, що Харків бомбардували касетними снарядами за наказом генерала, який штурмував Алеппо в Сирії. 27-28 лютого російські війська запустили по житлових кварталах міста 11 ракет "Смерч" із Білгородської області.

Раніше писали, що ЗСУ добилася успіхів у Херсонській області. За словами депутата обласної ради Сергія Хланя, у напрямку Олександрівки українські захисники завдали істотного удару по окупантам, а у Великій Олександрівці (з боку Кривого Рогу) безпілотник знищив склад боєприпасів.