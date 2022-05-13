У ЗСУ успіхи на Херсонському напрямку, знищено склад боєприпасів ЗС РФ — Хлань (відео)

За словами депутата Херсонської облради, українська армія має позитивні зміни на Олександрівському напрямку, і минулої доби військові влаштували "хорошого прочухана" росіянам.

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Як вважає депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, у Збройних сил України намітилися позитивні зміни у Олександрівському напрямку. Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

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"Вчора [ЗСУ] влаштували гарного прочухана російським окупантам. У відповідь через своє безсилля ворог влаштував повітряну атаку Миколаєва. Це була агонія на те, що наші дали хорошого ляпас в Олександрівці", — розповів Хлань.

За його словами, вчора українські військові також знищили за допомогою безпілотника склад боєприпасів російської армії у селищі Велика Олександрівка. Про це ЗСУ також повідомив у своєму teleram, опублікувавши відео знищення складу.

Крім того, ЗСУ вкотре ліквідували зосереджену в окупованій Чорнобаївці військову техніку країни-агресора.

Також депутат зазначив, що окупанти намагаються окопатися поряд з Антонівським мостом, який є стратегічно важливим об'єктом, оскільки з'єднує місто Херсон із Лівобережжям, а саме з населеними пунктами Олешки та Гола Пристань. В Олешках окупанти облаштовують фортифікаційні споруди.

Коли українська армія почне наступати, то в окупантів залишиться лише один шлях відходу та можливість переформувати свої війська — це Антонівський міст, уточнив Хлань. При цьому, на його думку, сам Херсон у процесі відступу росіян не буде зруйнований, тому що "географічно він знаходиться осторонь", а війська йтимуть Об'їзною трасою.

Водночас, у процесі відступу російські сили, швидше за все, підірвуть Антонівський міст, щоб виграти для себе трохи часу.

Нагадаємо, Інститут дослідження війни США повідомив, що армія РФ може спробувати захопити всю Херсонську область. Це відкриє шлях до наступу на Миколаїв, попередили аналітики.

Раніше Фокус писав, що окупанти вивозять зерно з Херсонської та Миколаївської областей.