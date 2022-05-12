Армія РФ може спробувати захопити Херсонську область, – Інститут дослідження війни

Тактичне становище на Півдні ЗС РФ можуть зміцнити захопленням двох сіл межі Херсонської та Миколаївської областей. Це відкриє шлях до наступу на Миколаїв, попередили аналітики.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Збройні сили Росії можуть підготуватися до наступу для захоплення всієї Херсонської області. Про це повідомили спеціалісти Інституту дослідження війни.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Експерти говорять про зміцнення позицій окупантів на заході Херсонщини. Щоб покращити тактичне становище на півдні, їм треба захопити село Брускінське та селище Велика Олександрівка, сказано у звіті.

Зазначені населені пункти розташовані приблизно за 15 кілометрів від кордону з Миколаївською областю. Ймовірно, після цього окупанти зможуть продовжити наступ у напрямку Миколаєва, роблять висновок експерти.

За 11 травня війська РФ, за даними аналітиків, не досягли значних успіхів, ЗСУ просунулися далі на північний схід від Харкова. Контрнаступ змусив ЗС РФ перейти до оборони.

"Зусилля Росії на півдні, у Донецькій і Луганській областях з алишаються в безвиході. Російські сили не досягли яких-небудь значних успіхів у прориві успішної оборони армії України", — вказують автори.

[ + – ] Війська РФ можуть готувати наступ на Бахмут

Після захоплення Попасної російські сили можуть готувати наступ на Бахмут за новим напрямом, щоб забезпечити доступ до шосе на півночі до Слов'янська.

В Інституті дослідження війни вважають, що РФ планує в майбутньому приєднати до себе захоплені українські території, а не створювати псевдореспубліки.

Звільнення Херсонської обласної — наскільки просунулися ЗСУ

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута 11 травня повідомив про визволення близько 20 населених пунктів у Херсонській області. У деяких пунктах уже налагоджується мирне життя, працюють державні органи України, виплачуються пенсії та створюються гуманітарні штаби.

"Ми маємо вже близько 20 деокупованих населених пунктів у трьох територіальних громадах — Високопільській, Нововоронцовській і Кочубеївській", — говорив він.

Лагута додав, що ЗС РФ із перших днів окупації активно вимагала паспортні дані українців у територіальних громадах, соцслужбах, у працівників "Укрпошти", пенсійного фонду та в точках видачі гуманітарної допомоги. За його словами, це потрібно було для так званого "референдуму".

Політолог Володимир Молчанов у спілкуванні з Фокусом раніше заявив про відсутність централізованої ідеї в керівництва Москви про подальші кроки щодо окупованих населених пунктів Херсонської області.

Зазначимо, що ЗС РФ ускладнили виїзд цивільних із окупованої Херсонської області — загарбники кажуть, що так вони "дбають про безпеку".