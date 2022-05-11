У Кремлі не знають, що робити з окупованою Херсонщиною, — політолог

Через відсутність бачення, що робити з Херсонською областю, російські політики та місцеві колаборанти висловлюють абсолютно різні варіанти розвитку ситуації.

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У Росії немає централізованої, єдиної ідеї, що робити з окупованою територією Херсонської області. Про це говорить Фокусу херсонський політолог Володимир Молчанов у коментарі до матеріалу "Нова сіра зона. Що відбувається у Херсоні та чи буде "референдум".

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"Лівий берег їм необхідний з політичного погляду — через нього можна подавати воду в Крим і налагодити сухопутний коридор. І ми бачимо, що вони намагаються включити лівий берег до свого порядку денного активніше, ніж правий, ставлять своїх "гауляйтерів", — пояснює він.

На правому березі, за словами політолога, майже скрізь зберігається українська влада, навіть якщо її виселили з приміщень адміністрацій. "На правий берег росіяни не намагаються налагодити постачання продуктів харчування з Росії, на відміну від лівобережжя та Херсона, там фактично гуманітарна катастрофа. Правий берег росіяни розцінюють як військовий плацдарм, який їм тимчасово необхідний, щоб укотре спробувати захопити Миколаїв та Одесу. Але вони, думаю, вже розуміють, що ці плани абсолютно нереальні. Тому й цінність правобережного плацдарму стає близькою до нуля. Але росіяни мислять, як Гітлер: усе, що зайняли, треба тримати до останнього.

Політолог звертає увагу, що через відсутність бачення, що робити з Херсонщиною, російські політики та місцеві колаборанти висловлюють абсолютно різні варіанти розвитку ситуації. Тому зараз і відбувається демонстрація ідей далекої долі регіону. Хтось говорить про повну інтеграцію, хтось про якусь "дружню Україну", хтось — про новоросію, хтось — про "республіку".

"Ми чуємо, що Росія звідси не піде, але в якій формі вона залишатиметься, вирішувати херсонцям. Це заявив Андрій Турчак (перший заступник голови Ради Федерації федеральних зборів РФ, — ред.), коли приїжджав у Херсон, — згадує Молчанов. — Створення так званої Таврійської губернії — ідея кримських колаборантів Сергія Аксьонова та Володимира Костянтинова та їх прямого ставленика Костянтина Стремоусова (його російські ЗМІ називають "заступником голови військово-цивільної адміністрації", — ред.). Ця ідея їм вигідна, тому що вони хочуть так звану інтеграцію області, й у них буде першочергове право на пограбування Херсонщини, але Москві, здається, ця ідея не подобається, є конкуренція за ресурси, і тому, коли ми бачимо, що забирають зерно у фермерів, то це роблять не кримські, а з материка РФ".

Про ситуацію в Херсонській області, більшу частину якої контролюють ЗС РФ, читайте більше у матеріалі Фокусу "Нова сіра зона. Що відбувається в Херсоні та чи буде "референдум".