В Кремле не знают, что делать с оккупированной Херсонщиной, — политолог

Из-за отсутствия видения, что делать с Херсонской областью, российские политики и местные коллаборанты высказывают абсолютно разные варианты развития ситуации.

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В России нет централизованной, единой идеи, что делать с оккупированной территорией Херсонской области. Об этом говорит Фокусу херсонский политолог Владимир Молчанов в комментарии к материалу "Новая серая зона. Что происходит в Херсоне и будет ли "референдум".

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"Левый берег им необходим с политической точки зрения – через него можно подавать воду в Крым и наладить сухопутный коридор. И мы видим, что они пытаются включить левый берег в свою повестку дня более активно, чем правый, ставят своих "гауляйтеров", — поясняет он.

На правом же берегу, по словам политолога, почти везде сохраняется украинская власть, даже если ее выселили из помещений администраций. "На правобережье россияне не стараются наладить поставки продуктов питания из России, в отличии от левобережья и Херсона, там фактически гуманитарная катастрофа. Правый берег россияне расценивают как военный плацдарм, который им временно необходим, чтобы в который раз попробовать захватить Николаев и Одессу. Но они, думаю, уже понимают, что эти планы абсолютно нереальны. Поэтому и ценность правобережного плацдарма становится близкой к нулю. Но россияне мыслят, как Гитлер: все, что заняли, надо держать до последнего. Отойти — потерпеть поражение, а оно — недопустимо".

Политолог обращает внимание, что из-за отсутствия видения, что делать с Херсонщиной, российские политики и местные коллаборанты высказывают абсолютно разные варианты развития ситуации. Поэтому сейчас и происходит демонстрация идей дальней судьбы региона. Кто-то говорит о полной интеграции, кто-то о какой-то "дружественной Украине", кто-то — о новороссии, кто-то — о "республике".

"Мы слышим, что Россия отсюда не уйдет, но в какой форме она будет оставаться, решать херсонцам. Это заявил Андрей Турчак (первый зампредседателя совета федерации федерального собрания РФ, — ред.), когда приезжал в Херсон, — вспоминает Молчанов. — Создание так называемой Таврической губернии — идея крымских коллаборантов Сергея Аксенова и Владимира Константинова и их прямого ставленника Константина Стремоусова (его российские СМИ называют "заместителем председателя военно-гражданской администрации", — ред.). Эта идея им выгодна, потому что они хотят получить деньги на так называемую интеграцию области. И у них будет первоочередное право на грабеж Херсонщины. Но Москве, кажется, эта идея не нравится — есть конкуренция за ресурсы. И поэтому, когда мы видим, что забирают зерно у фермеров, то это делают не крымские, а с материка РФ".

О ситуации в Херсонской области, большую часть которой контролируют ВС РФ, читайте больше в материале Фокуса "Новая серая зона. Что происходит в Херсоне и будет ли "референдум".