Мобілізація в Херсоні. Чому українців не випускають з окупованої території

Жителів окупованої Херсонщини можуть примусово мобілізувати. Незалежно від стану здоров'я чи військової підготовки.

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Наразі з окупованої Херсонської області виїхати досить складно — траси на лівобережжі перекриті, з правобережжя — виїзд ускладнений. І не лише для чоловіків, а для й жінок та дітей. Російські військові кажуть місцевим, мовляв, вони дбають про безпеку, бо українські військові обстрілюють територію. Як вважають експерти, блокування виїзду пов'язане з намірами ізолювати якнайбільше чоловіків на окупованих територіях, щоб у разі потреби їх можна було б призвати. Адже в росіян серйозні проблеми та нестача людей в армії.

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"У межах військового командування РФ неоднозначні думки з цього приводу, — каже херсонський політолог Володимир Молчанов. — Приклад "ДНР" показує, що незалежно від настроїв мобілізованих, їхньої військового вишколу та стану здоров'я їх можна досить успішно, якщо успіхом можна вважати "утилізацію" людей", використовувати як "гарматне м'ясо". Навіть неофіційні, але ворожі до України російські "оглядачі", такі, як Гіркін (Ігор Гіркін, у минулому ватажок "ДНР" та співробітник ФСБ РФ), сильно обурені, що мобілізують людей без підготовки, екіпірують абияк, озброюють теж бог знає чим, навіть трилінійними гвинтівками. Хоча зброя непогана, але, щоб її використовувати, треба пів року тренуватися, і мати гарний зір".

Про те, що мобілізують непідготовлених та випадкових людей, свідчать опубліковані в Донецьку та Луганську некрологи: "Загинув найкращий віолончеліст Донецької області" або "Помер хоробрий конферансьє донецького театру". До цього ці люди вважалися успішними й навіть славили російський мир.

За приблизними даними, на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської області з початку лютого мобілізували 20 тисяч чоловіків.

"Росіянам не цікаво, кого вони мобілізують, що може бути якась інша користь від цих людей, вони просто женуть їх як "гарматне м'ясо". З одного боку, стоять українські захисники, що їх відстрілюють, з іншого — кадировці або інші представники армії РФ, стріляють у тих, хто намагається втекти, і їх роль — утилізувати українську кулю, уламок українського снаряда, або щоб "засвітити" українські замасковані позиції, щоб по них можна було б вдарити артилерією. Це така монгольська стратегія. В цьому випадку можна мобілізувати навіть відвертих ворогів, їм навіть не потрібно давати зброю, потрібно гнати перед собою — хтось добіжить і зможе здатися в полон, але більшість виконує функцію живого щита", — додає Молчанов.

Крім того, мобілізація може бути не лише для участі у воєнних діях. Можна затримувати чоловіків на окупованих територіях Херсонської або Запорізької області та, наприклад, заслати до Сибіру, щоб вони там рубали чи будували будинки. А можна посадити у фільтраційні табори на якийсь час.

"У будь-якому разі чоловіків на окупованих територіях розглядають як потенційно ворожі елементи, український мобілізаційний ресурс, який не має використовувати Україна", — каже експерт.

Раніше Фокус розповідав, що окупанти РФ вивозять зерно з Херсонської та Миколаївської областей. За інформацією українських військових, російські окупанти не роблять спроб просуватися вперед. Натомість ворог сконцентрував свої зусилля на розграбуванні вже окупованої території.