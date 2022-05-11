Мобилизация в Херсоне. Почему украинцев не выпускают с оккупированной территории

Жителей оккупированной Херсонской области могут принудительно мобилизовать. Вне зависимости от их состояния здоровья или военной подготовки.

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В настоящее время из оккупированной Херсонской области выехать довольно сложно — трассы на левобережье перекрыты, с правобережья — выезд затруднен. И не только для мужчин, но и женщин и детей. Российские военные говорят местным, мол, они заботятся о безопасности, потому что украинские военные "обстреливают территорию". Как считают эксперты, блокировка выезда связана с намерениями изолировать как можно больше мужчин на оккупированных территориях, чтобы в случае необходимости их можно было бы призвать. Ведь у россиян серьезные проблемы и нехватка людей в армии.

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"В рамках военного командования РФ неоднозначны мнения по этому поводу, – говорит херсонский политолог Владимир Молчанов. – Пример "ДНР" показывает, что независимо от настроений мобилизованных, их военной подготовки и состояния здоровья, их можно довольно успешно, если успехом можно считать "утилизацию людей", использовать как "пушечное мясо". Даже неофициальные, но враждебные к Украине российские "обозреватели", такие, как Гиркин (Игорь Гиркин, в прошлом главарь "ДНР" и сотрудник ФСБ РФ), сильно возмущены, что мобилизуют людей без подготовки, экипируют как попало, вооружают тоже бог знает чем, даже трехлинейными винтовками. Хотя оружие неплохое, но, чтобы его использовать, надо полгода тренироваться, и иметь хорошее зрение".

О том, что мобилизуют неподготовленных и случайных людей, свидетельствуют опубликованные в Донецке и Луганске некрологи: "Погиб лучший виолончелист Донецкой области" или "Умер храбрый конферансье донецкого театра". До этого эти люди считались успешными и даже прославляли русский мир.

По приблизительным данным, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской области с начала февраля было мобилизовано 20 тысяч мужчин.

"Россиянам не интересно, кого они мобилизуют, что может быть какая-то другая польза от этих людей, они просто гонят их как "пушечное мясо". С одной стороны стоят отстреливающие их украинские защитники, с другой — кадыровцы или другие представители армии РФ, которые стреляют в тех, кто пытается сбежать. И их роль — утилизировать украинскую пулю, осколок украинского снаряда. Или ради "засвета" украинских замаскированных позиций, чтобы по ним можно было бы ударить артиллерией. Это такая монгольская стратегия. Они также использовали население покоренных городов, чтобы захватывать следующие. В этом случае можно мобилизовать даже откровенных врагов, им даже не нужно давать оружие, нужно гнать перед собой — кто-то добежит и сможет сдаться в плен, но большинство выполняют функцию живого щита", — добавляет Молчанов.

Кроме того, мобилизация может быть не только для участия в военных действиях. Можно задерживать мужчин на оккупированных территориях Херсонской или Запорожской области и, например, сослать в Сибирь, чтобы они там рубили или строили дома. А можно посадить в фильтрационные лагеря на время.

"В любом случае мужчин на оккупированных территориях рассматривают как потенциально враждебные элементы, украинский мобилизационный ресурс, который не должен использоваться Украиной", — говорит эксперт.

Ранее Фокус рассказывал, что оккупанты РФ вывозят зерно из Херсонской и Николаевской областей. Согласно информации украинских военных, российские оккупанты не предпринимают попыток продвигаться вперед. Вместо этого враг сконцентрировал свои усилия на разграблении уже оккупированной территории.