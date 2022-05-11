Окупанти РФ вивозять зерно з Херсонської та Миколаївської областей (відео)

За інформацією українських військових, російські окупанти не роблять спроб просуватися вперед. Натомість ворог сконцентрував свої зусилля на розграбуванні вже окупованої території.

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На тимчасово окупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей російські окупанти припинили вести бої на лінії зіткнення та зосередилися на мародерстві місцевого населення. Про це повідомляють на сторінці оперативного командування "Південь" у Facebook.

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У повідомленні українських військових наголошують, що ворог не веде активних наступальних дій на лінії зіткнення, акумулює сили та намагається відновити уражену техніку.

"Водночас на окупованих територіях Херсона та Миколаєва паралельно з нав'язуванням ідеології "російського миру" триває тотальне мародерство окупаційної влади. Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до Росії. Виявлених активістів з проукраїнською позицією катують, за відмову співпрацювати — розстрілюють", — повідомляє командування південного регіону.

Також повідомляють, що всі виїзди з окупованих міст закриті.

Щодо Одеської області, то там українські військові продовжують вести роботу з виявлення диверсантів, а ситуація у прикордонному районі з Придністров'ям залишається контрольованою та спокійною. Проте, ворожі кораблі, які продовжують перебувати в північно-західній частині Чорного моря, продовжують нести загрозу ракетних ударів.

Раніше Фокус розповідав, що українська розвідка дізналася, куди та як окупанти вивозять зерно з України. На Харківщині російським військовим у вивезенні зерна допомагають місцеві колабораціоністи. Крім цього, противник викрадає й овочі — картоплю, капусту та буряк.

Також ми розповідали про те, чи матимуть українські аграрії компенсації за вивезене в Росію зерно. Щоб отримати компенсацію, збирати докази треба вже зараз.