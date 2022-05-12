Армия РФ может попытаться захватить Херсонскую область, – Институт исследования войны

Тактическое положение на юге ВС РФ могут укрепить захватом двух сел на границе Херсонской и Николаевской областей. Это откроет путь для наступления на Николаев, предупредили аналитики.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вооруженные силы России могут подготовиться к наступлению для захвата всей Херсонской области. Об этом сообщили специалисты Института исследования войны.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Эксперты говорят об укреплении позиций оккупантов на западе Херсонской области. Чтобы улучшить тактическое положение на юге, им надо захватить село Брускинское и поселок Великая Александровка, сказано в отчете.

Указанные населенные пункты расположены примерно в 15 километрах от границы с Николаевской областью. Вероятно, после этого оккупанты смогут продолжить наступление в направлении Николаева, делают вывод эксперты.

За 11 мая войска РФ, по данным аналитиков, не добились значительных успехов, ВСУ продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова. Контрнаступление заставило ВС РФ перейти к обороне.

"Усилия России на юге, в Донецкой и Луганской областях остаются в тупике. Российские силы не добились каких-либо значительных успехов в прорыве успешной обороны армии Украины", – указывают авторы.

[ + – ] Войска РФ могут готовить наступление на Бахмут

После захвата Попасной российские силы могут готовить наступления на Бахмут по новому направлению, чтобы обеспечить доступ к шоссе на севере к Славянску.

В Институте исследования войны считают, что РФ планирует в будущем присоединить к себе захваченные украинских территории, а не создавать псевдореспублики.

Освобождение Херсонской областной – насколько продвинулись ВСУ

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута 11 мая сообщил об освобождении около 20 населенных пунктов в Херсонской области. В некоторых пунктах уже налаживается мирная жизнь, работают государственные органы Украины, выплачиваются пенсии и создаются гуманитарные штабы.

"Мы имеем уже около 20 деоккупированных населенных пунктов в трех территориальных общинах – Высокопольской, Нововоронцовской и Кочубеевской", – говорил он.

Лагута добавил, что ВС РФ с первых дней оккупации активно требовали паспортные данные украинцев в территориальных общинах, соцслужбах, у работников "Укрпочты", пенсионного фонда и в точках выдачи гуманитарной помощи. По его словам, это нужно было для планируемого так называемого "референдума".

Политолог Владимир Молчанов в общении с Фокусом ранее заявил об отсутствии централизованной идеи у руководства Москвы о дальнейших шагах в отношении оккупированных населенных пунктов Херсонской области.

Отметим, что ВС РФ затруднили выезд гражданских из оккупированной Херсонской области – захватчики говорят, что таким образом они "заботятся о безопасности".