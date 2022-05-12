Армия РФ может попытаться захватить Херсонскую область, – Институт исследования войны
Тактическое положение на юге ВС РФ могут укрепить захватом двух сел на границе Херсонской и Николаевской областей. Это откроет путь для наступления на Николаев, предупредили аналитики.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Вооруженные силы России могут подготовиться к наступлению для захвата всей Херсонской области. Об этом сообщили специалисты Института исследования войны.
Эксперты говорят об укреплении позиций оккупантов на западе Херсонской области. Чтобы улучшить тактическое положение на юге, им надо захватить село Брускинское и поселок Великая Александровка, сказано в отчете.
Указанные населенные пункты расположены примерно в 15 километрах от границы с Николаевской областью. Вероятно, после этого оккупанты смогут продолжить наступление в направлении Николаева, делают вывод эксперты.
За 11 мая войска РФ, по данным аналитиков, не добились значительных успехов, ВСУ продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова. Контрнаступление заставило ВС РФ перейти к обороне.
"Усилия России на юге, в Донецкой и Луганской областях остаются в тупике. Российские силы не добились каких-либо значительных успехов в прорыве успешной обороны армии Украины", – указывают авторы.
После захвата Попасной российские силы могут готовить наступления на Бахмут по новому направлению, чтобы обеспечить доступ к шоссе на севере к Славянску.
В Институте исследования войны считают, что РФ планирует в будущем присоединить к себе захваченные украинских территории, а не создавать псевдореспублики.
Освобождение Херсонской областной – насколько продвинулись ВСУ
Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута 11 мая сообщил об освобождении около 20 населенных пунктов в Херсонской области. В некоторых пунктах уже налаживается мирная жизнь, работают государственные органы Украины, выплачиваются пенсии и создаются гуманитарные штабы.
"Мы имеем уже около 20 деоккупированных населенных пунктов в трех территориальных общинах – Высокопольской, Нововоронцовской и Кочубеевской", – говорил он.
Лагута добавил, что ВС РФ с первых дней оккупации активно требовали паспортные данные украинцев в территориальных общинах, соцслужбах, у работников "Укрпочты", пенсионного фонда и в точках выдачи гуманитарной помощи. По его словам, это нужно было для планируемого так называемого "референдума".
Политолог Владимир Молчанов в общении с Фокусом ранее заявил об отсутствии централизованной идеи у руководства Москвы о дальнейших шагах в отношении оккупированных населенных пунктов Херсонской области.
Отметим, что ВС РФ затруднили выезд гражданских из оккупированной Херсонской области – захватчики говорят, что таким образом они "заботятся о безопасности".