У ВСУ успехи на Херсонском направлении, уничтожен склад боеприпасов ВС РФ, — Хлань (видео)

По словам депутата Херсонского облсовета, у украинской армии есть позитивные изменения на Александровском направлении, и за прошедшие сутки военные устроили "хорошую взбучку" россиянам.

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Как считает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, у Вооруженных сил Украины наметились позитивные изменения в Александровском направлении. Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

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"Вчера [ВСУ] устроили хорошую взбучку российским оккупантам. В ответ из-за своего бессилия враг устроил воздушную атаку Николаева. Это была агония на то, что наши дали хорошую пощечину в Александровке", — рассказал Хлань.

По его словам, вчера украинские военные также уничтожили с помощью беспилотника склад боеприпасов российской армии в поселке Великая Александровка. Об этом ВСУ также сообщил в своем teleram, опубликовав видео уничтожения склада.

Кроме того, ВСУ в очередной раз ликвидировали сосредоточенную в оккупированной Чернобаевке военную технику страны-агрессора.

Также депутат отметил, что оккупанты пытаются окопаться рядом с Антоновским мостом, который является стратегически важным объектом, так как соединяет город Херсон с Левобережьем, а именно с населенными пунктами Олешки и Голая Пристань В Олешках оккупанты обустраивают фортификационные сооружения.

Когда украинская армия начнем наступать, то у оккупантов останется лишь один путь отхода и возможность переформировать свои войска — это Антоновский мост, уточнил Хлань. При этом, по его мнению, сам Херсон при отступлении россиян не будет разрушен, так как "географически он находится в стороне", а войска будут идти по Объездной трассе.

В то же время при отступлении российские силы, скорее всего, взорвут Антоновский мост, чтобы выиграть для себя немного времени.

Напомним, Институт исследования войны США сообщил, что армия РФ может попытаться захватить всю Херсонскую область. Это откроет путь для наступления на Николаев, предупредили аналитики.

Ранее Фокус писал, что оккупанты вывозят зерно из Херсонской и Николаевской областей.