Харків бомбардували касетними снарядами за наказом генерала, який штурмував Алеппо, – CNN

Армія РФ запустила 11 ракет "Смерч" по житлових кварталах Харкова з 27 по 28 лютого з Бєлгородської області. Боєприпаси випускають 72 бойові елементи та накривають площу розміром як футбольне поле.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Бригада російських окупантів, що бомбардувала Харків забороненими касетними боєприпасами, підпорядковувалася генерал-полковнику армії РФ, 57-річному Олександру Журавльову. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на дані супутникових знімків та аналіз Центру інформаційної стійкості та наземних розслідувань (CIR).

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Російський генерал керував однією з найжорстокіших військових операцій у Сирії — штурмом Алеппо.

Журналісти відстежили запуски 11 ракет "Смерч" у Харкові з 27 по 28 лютого. Обстріли вела 79 російська реактивна артбригада в Бєлгородській області Росії. Військові підпорядковуються керівництву Західного військового округу РФ, наголосили автори матеріалу.

Армія РФ бомбардувала житлові квартали Харкова 300-міліметровими снарядами з головною касетною частиною з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Боєприпаси випускають по 72 бойові елементи на площі розміром як футбольне поле.

У Харкові CNN поговорила з десятками очевидців у кількох районах, які постраждали від 11 ракетних обстрілів "Смерч", що сталися 27 та 28 лютого. Вони кажуть, що вулиці міста були усіяні пораненими машинами, що горять, і битим склом.

[ + – ] Один зі снарядів "Смерч" влучив у машину

"Я не знаю, що саме це було, але прилітали по всьому району. Маленькі шматочки вибухали, відлітали небезпечні уламки, які потрапляють у будинки, вікна та людей", — описує обстріл "Смерчем" IT-аналітик Юрій Брайко, який проживає в Харкові.

У будинку Брайка після прильоту "Смерча" постраждало до десятка людей.

Воєнний злочинець — біографія ката з Алеппо

Декілька військових експертів розповіли CNN, що Журавльов — єдиний, хто може віддавати наказ про ракетну атаку "Смерчами", адже це — "дорога зброя і вимагає схвалення старшого".

Журавльов отримав звання радянського офіцера у 1980-х роках, коли служив у колишній Чехословаччині у складі групи російських військ. Після розпаду СРСР повернувся до Росії, спочатку служив у танкових частинах.

Генерала 3 рази відправляли до Сирії, він став командувачем російських військ під час другого візиту в липні 2016 року. До цього призначення Москва загрузла в кровопролитних боях за утримуване повстанцями східне місто Алеппо.

[ + – ] Журавльов — єдиний, хто міг віддавати наказ про ракетну атаку "Смерчами"

Керівництво Журавльова посилило штурм Алеппо, російські військові посилили атаки, що призвело до великої кількості загиблих. У період командування Журавльова різко збільшилася кількість підтверджених атак із використанням касетних боєприпасів.

Невиборна атака цивільних 27 та 28 лютого — це воєнний злочин, погоджуються опитані CNN експерти.

"Позасудові вбивства та бомбардування цивільного населення суперечать Женевським конвенціям. Виходячи зі стандарту відповідальності командування, Журавльов, як і підлеглі йому військові, винні", — заявив співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Філіп Василевскі.

"Рани жителів Алеппо та Харкова однакові"

Сирійсько-американський хірург-ортопед Самер Аттар, який працював в Алеппо під час облоги міста військами Журавльова, приїхав до України з Чикаго на допомогу українським лікарям.

[ + – ] Аттар працював у Алеппо під час облоги міста військами Журавльова

Він був вражений подібністю ран, з якими людей привозили до харківських лікарень. У них були рани від уламків, ампутації кінцівок, відкриті переломи та черепно-мозкові травми.

Постраждала від атаки "Смерча", харків'янка Маргарита Кірюхіна поділилася CNN своєю історією. Зненацька вона почула над головою свист і крикнула іншим, щоб вони лягли на землю.

"Я відчувала, що моя нога і стегно розірвані. Рука була поранена, я не відчувала голови. Осколки порізали мені ногу, руку і лоба. Чоловік поруч втратив два пальці", — сказала Кірюхіна CNN.

Касетні боєприпаси призначені для вивільнення або розкидання множини розривних суббоєприпасів, що покривають велику площу. Такі снаряди становлять особливу загрозу мирного населення. Конвенція з касетних боєприпасів, підписана 3 та 4 грудня 2008 року в Осло та набула чинності 1 серпня 2010 року, забороняє використовувати, виробляти та передавати касетні боєприпаси. Росія, США, Індія, Ізраїль, Пакистан, Китай і Південна Корея не приєдналися до цієї конвенції.

Нагадаємо, що правозахисна організація Human Rights Watch зафіксувала використання військами РФ щонайменше 6 типів касетних боєприпасів в Україні. Це призвело до масових убивств мирного населення.

Управління ООН із прав людини 11 березня підтвердило використання касетних бомб в Україні.

Російська армія обстрілювала касетними реактивними снарядами житлові масиви Миколаєва та завод "Зоря — Машпроект".