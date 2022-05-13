Харків бомбардували касетними снарядами за наказом генерала, який штурмував Алеппо, – CNN
Армія РФ запустила 11 ракет "Смерч" по житлових кварталах Харкова з 27 по 28 лютого з Бєлгородської області. Боєприпаси випускають 72 бойові елементи та накривають площу розміром як футбольне поле.
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Бригада російських окупантів, що бомбардувала Харків забороненими касетними боєприпасами, підпорядковувалася генерал-полковнику армії РФ, 57-річному Олександру Журавльову. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на дані супутникових знімків та аналіз Центру інформаційної стійкості та наземних розслідувань (CIR).
Російський генерал керував однією з найжорстокіших військових операцій у Сирії — штурмом Алеппо.
Журналісти відстежили запуски 11 ракет "Смерч" у Харкові з 27 по 28 лютого. Обстріли вела 79 російська реактивна артбригада в Бєлгородській області Росії. Військові підпорядковуються керівництву Західного військового округу РФ, наголосили автори матеріалу.
Армія РФ бомбардувала житлові квартали Харкова 300-міліметровими снарядами з головною касетною частиною з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Боєприпаси випускають по 72 бойові елементи на площі розміром як футбольне поле.
У Харкові CNN поговорила з десятками очевидців у кількох районах, які постраждали від 11 ракетних обстрілів "Смерч", що сталися 27 та 28 лютого. Вони кажуть, що вулиці міста були усіяні пораненими машинами, що горять, і битим склом.
"Я не знаю, що саме це було, але прилітали по всьому району. Маленькі шматочки вибухали, відлітали небезпечні уламки, які потрапляють у будинки, вікна та людей", — описує обстріл "Смерчем" IT-аналітик Юрій Брайко, який проживає в Харкові.
У будинку Брайка після прильоту "Смерча" постраждало до десятка людей.
Воєнний злочинець — біографія ката з Алеппо
Декілька військових експертів розповіли CNN, що Журавльов — єдиний, хто може віддавати наказ про ракетну атаку "Смерчами", адже це — "дорога зброя і вимагає схвалення старшого".
Журавльов отримав звання радянського офіцера у 1980-х роках, коли служив у колишній Чехословаччині у складі групи російських військ. Після розпаду СРСР повернувся до Росії, спочатку служив у танкових частинах.
Генерала 3 рази відправляли до Сирії, він став командувачем російських військ під час другого візиту в липні 2016 року. До цього призначення Москва загрузла в кровопролитних боях за утримуване повстанцями східне місто Алеппо.
Керівництво Журавльова посилило штурм Алеппо, російські військові посилили атаки, що призвело до великої кількості загиблих. У період командування Журавльова різко збільшилася кількість підтверджених атак із використанням касетних боєприпасів.
Невиборна атака цивільних 27 та 28 лютого — це воєнний злочин, погоджуються опитані CNN експерти.
"Позасудові вбивства та бомбардування цивільного населення суперечать Женевським конвенціям. Виходячи зі стандарту відповідальності командування, Журавльов, як і підлеглі йому військові, винні", — заявив співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Філіп Василевскі.
"Рани жителів Алеппо та Харкова однакові"
Сирійсько-американський хірург-ортопед Самер Аттар, який працював в Алеппо під час облоги міста військами Журавльова, приїхав до України з Чикаго на допомогу українським лікарям.
Він був вражений подібністю ран, з якими людей привозили до харківських лікарень. У них були рани від уламків, ампутації кінцівок, відкриті переломи та черепно-мозкові травми.
Постраждала від атаки "Смерча", харків'янка Маргарита Кірюхіна поділилася CNN своєю історією. Зненацька вона почула над головою свист і крикнула іншим, щоб вони лягли на землю.
"Я відчувала, що моя нога і стегно розірвані. Рука була поранена, я не відчувала голови. Осколки порізали мені ногу, руку і лоба. Чоловік поруч втратив два пальці", — сказала Кірюхіна CNN.
Касетні боєприпаси призначені для вивільнення або розкидання множини розривних суббоєприпасів, що покривають велику площу. Такі снаряди становлять особливу загрозу мирного населення. Конвенція з касетних боєприпасів, підписана 3 та 4 грудня 2008 року в Осло та набула чинності 1 серпня 2010 року, забороняє використовувати, виробляти та передавати касетні боєприпаси. Росія, США, Індія, Ізраїль, Пакистан, Китай і Південна Корея не приєдналися до цієї конвенції.
Нагадаємо, що правозахисна організація Human Rights Watch зафіксувала використання військами РФ щонайменше 6 типів касетних боєприпасів в Україні. Це призвело до масових убивств мирного населення.
Управління ООН із прав людини 11 березня підтвердило використання касетних бомб в Україні.
Російська армія обстрілювала касетними реактивними снарядами житлові масиви Миколаєва та завод "Зоря — Машпроект".