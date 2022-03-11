В ООН отримали докази застосування Росією касетних бомб в Україні

Невибіркове застосування такої зброї можна прирівняти до військових злочинів.

Управління ООН з прав людини заявило 11 березня, що воно отримало "правдиві повідомлення" про декілька випадків застосування російськими військами касетних боєприпасів у населених пунктах України, повідомляє Reuters.

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В ООН упевнені, що невибіркове застосування такої зброї можна прирівняти до військових злочинів.

В організації підтвердили, що з початку російського вторгнення 24 лютого в Україні загинуло не менш як 549 мирних жителів, хоча реальна цифра, ймовірно, більша.

"Через їхню широку дію застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулює ведення бойових дій", — заявила журналістам у Женеві офіційна представниця ООН Ліз Тросселл.

Також вона нагадала владі Росії, що завдання ударів по цивільних особах та цивільних об'єктах, а також так звані обстріли міст і сіл по площі та інші форми невибіркових атак заборонені міжнародним правом і можуть прирівняти до військових злочинів.

Також Тросселл назвала повідомлення про напади на медичні центри в Україні "шокувальними".

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, з моменту початку російського вторгнення підтвердили 27 нападів на медичні центри.

Зі свого боку Росія заперечує, що націлювалася на мирних жителів під час військових дій в Україні.

Зазначимо, що касетні бомби складаються з порожнього снаряда, який вибухає в повітрі, розкидаючи десятки або навіть сотні дрібніших "бомб" на великій території. Росія не є учасником конвенції 2008 року про заборону касетних боєприпасів, хоч і зв'язана міжнародним гуманітарним правом, зокрема забороною на невибіркові атаки.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія бомбить Чернігів забороненими запальними авіабомбами. Дослідники CIT дійшли висновку, що для авіаударів використовують бомби, заборонені Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Великобританія стурбована потенційним застосуванням РФ хімічної зброї в Україні. Росія вже використовувала цю зброю на полях конфліктів.