В ООН получили доказательства применения Россией кассетных бомб в Украине

Неизбирательное применение такого оружия может быть приравнено к военным преступлениям.

Управление ООН по правам человека заявило 11 марта, что оно получило "достоверные сообщения" о нескольких случаях применения российскими войсками кассетных боеприпасов в населенных пунктах Украины, сообщает Reuters.

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В ООН уверены, что неизбирательное применение такого оружия может быть приравнено к военным преступлениям.

В организации подтвердили, что с момента начала российского вторжения 24 февраля в Украине погибло не менее 549 мирных жителей, хотя реальная цифра, вероятно, выше.

"Из-за их обширного действия применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", — заявила журналистам в Женеве официальный представитель ООН Лиз Тросселл.

Также она напомнила властям России, что нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам, а также так называемые площадные обстрелы городов и сел и другие формы неизбирательных атак запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям.

Также Тросселл назвала сообщения о нападениях на медицинские центры в Украине "шокирующими".

По информации Всемирной организации здравоохранения с момента начала российского вторжения было подтверждено 27 нападений на медицинские центры.

Россия в свою очередь отрицает, что нацеливалась на мирных жителей во время военных действий в Украине.

Отметим, что кассетные бомбы состоят из полого снаряда, который взрывается в воздухе, разбрасывая десятки или даже сотни более мелких "бомб" по большой территории. Россия не является участником конвенции 2008 года о запрещении кассетных боеприпасов, хотя и связана международным гуманитарным правом, в частности, запретом на неизбирательные атаки.

Ранее Фокус сообщал, что Россия бомбит Чернигов запрещенными зажигательными авиабомбами. Исследователи CIT пришли к выводу, что для авиаударов используются бомбы, запрещенные Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Великобритания обеспокоена потенциальным применением РФ химического оружия в Украине. Россия уже применяла это оружие на полях конфликтов.