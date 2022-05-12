"Законна" зброя: ЗС РФ застосували щонайменше 6 типів касетних боєприпасів в Україні

У доповіді правозахисної організації Human Rights Watch йдеться щонайменше про 12 випадків застосування російськими військовими КБП в Україні.

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Російські війська під час бойових дій на території України використовували щонайменше шість типів касетних боєприпасів (КБП), які призвели до сотень жертв серед цивільного населення та порушили тим самим міжнародні заборони на зброю невибіркової дії. Такі дані 11 травня опублікувала правозахисна організація із Нью-Йорка Human Rights Watch.

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Точна кількість російських атак із застосуванням касетних боєприпасів невідома, але з початку війни зареєстровано або задокументовано сотні випадків. У більшості випадків КБП застосовано у східних регіонах України, зокрема й у населених пунктах.

У доповіді наводять щонайменше 12 випадків, коли внаслідок очевидного застосування КБП загинули або отримали поранення цивільні особи в Україні.

Наприклад, у Миколаївській області 7, 11 та 13 березня, ЗС РФ ударили по населених пунктах касетними боєприпасами, внаслідок чого загинули та отримали поранення мирні жителі, а також пошкоджені будинки, підприємства та цивільний транспорт.

[ + – ] Карта застосування КБП російськими військами

Однак у звіті йдеться про те, що ЗСУ також використовували КБП. За даними російської сторони, їх застосували 14 березня в Донецьку, але цей інцидент не отримав незалежного підтвердження.

Також йдеться, що 6-7 березня в населеному пункті Гусарівка Харківської області ЗСУ завдали удару касетними боєприпасами по російських військах.

"Український уряд не заперечує факт застосування КБП та заявляє, що Збройні Сили України "суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права", — йдеться у звіті.

У висновку сказано, що Верховний комісар ООН з прав людини, генеральний секретар НАТО та представники 36 світових країн категорично засудили напади із застосуванням касетних боєприпасів, заборонених відповідною Конвенцією.

Проте, варто зазначити, що найбільші виробники цієї зброї, такі як США, Росія та Китай, не підписали конвенцію. Також у договорі відсутній підпис української сторони. В повідомленні МЗС України за 11 грудня 2008 року сказано, що Україна позитивно ставиться до намірів низки країн відмовитись від застосування КБП як засобу ведення бойових дій, проте вважає КБП законною зброєю.

Раніше повідомляли, що за інформацією мера і голови військової адміністрації Слов'янська Вадима Ляха, місто зазнало обстрілу ймовірно з використанням касетних бомб. Внаслідок завданого удару постраждало кілька районів Слов'янська.

Управління ООН з прав людини 11 березня підтвердило застосування російськими військами касетних боєприпасів у населених пунктах України. На думку представників організації, застосування такої зброї можна прирівняти до воєнних злочинів.