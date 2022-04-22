"Ймовірно, касетні бомби" — мер розповів про нічний обстріл Слов'янська (відео)

Вадим Лях попросив містян якнайшвидше евакуюватися з міста.

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Уночі 22 квітня російські війська на Донеччині обстріляли Слов'янськ, повідомив мер і голова військової адміністрації міста Вадим Лях.

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"Ця ніч пройшла тривожно. Місто зазнало обстрілу, постраждало кілька районів. Імовірно, були використані касетні бомби, — сказав Лях. — На щастя, жертв вдалося уникнути".

Враховуючи ситуацію, що склалася, мер укотре попросив містян не затягувати з евакуацією. "Наполегливе прохання: евакуюємось, не зупиняємося", — сказав він.

Раніше в інтерв'ю Фокусу Вадим Лях розповів, що зі 100 тис. жителів Слов'янська виїхало майже 70 тис., здебільшого жителів багатоповерхівок.

"З моменту оголошення того, що Донбас і Донецька область — пріоритет для російських військ, основним завданням було максимально вивезти мирне населення з міста, — наголосив Лях. — Ну й підготуватися до тих викликів, які можуть статися, спираючись на досвід Маріуполя, Сєвєродонецька, Ізюма. Зараз основне — це евакуація".

Мер пояснив, що з міста поки що можна виїхати: припинилася евакуація із залізничної станції "Слов'янськ", але людей вивозять із Покровська. Однак, незважаючи на постійні заклики адміністрації, кількість людей, які залишають місто, різко скоротилася: виїжджає максимум до сотні людей на день.

"Звичайно ж, не хотілося б такого, але зрозуміло, що якщо почнуться обстріли та прильоти вже в місто, то кількість охочих виїхати збільшиться, а ось чи буде можливість — вже велике питання, — сказав Вадим Лях. — Але поки що плануємо евакуацію навіть із запасом. Кількість автобусів вдвічі більша, ніж реально вивозимо".

[ + – ] Напрямки атаки військ РФ на Ізюмському напрямку станом на 19 квітня

Нагадаємо, як писав Фокус, після початку битви за Донбас російські війська пішли в атаку в районі Ізюма з метою вийти на Барвінкове та Слов'янськ.

У Генштабі повідомляли про те, що основні напрямки ударів окупантів — Слов'янськ, Барвінкове, Рубіжне, Лисичанськ і Маріуполь.