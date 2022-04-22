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"Ймовірно, касетні бомби" — мер розповів про нічний обстріл Слов'янська (відео)

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Слов'янськ, касетні бомби, битва за Донбас
Слов'янськ після обстрілу

Вадим Лях попросив містян якнайшвидше евакуюватися з міста.

Уночі 22 квітня російські війська на Донеччині обстріляли Слов'янськ, повідомив мер і голова військової адміністрації міста Вадим Лях.

"Ця ніч пройшла тривожно. Місто зазнало обстрілу, постраждало кілька районів. Імовірно, були використані касетні бомби, — сказав Лях. — На щастя, жертв вдалося уникнути".

Враховуючи ситуацію, що склалася, мер укотре попросив містян не затягувати з евакуацією. "Наполегливе прохання: евакуюємось, не зупиняємося", — сказав він.

Раніше в інтерв'ю Фокусу Вадим Лях розповів, що зі 100 тис. жителів Слов'янська виїхало майже 70 тис., здебільшого жителів багатоповерхівок.

"З моменту оголошення того, що Донбас і Донецька область — пріоритет для російських військ, основним завданням було максимально вивезти мирне населення з міста, — наголосив Лях. — Ну й підготуватися до тих викликів, які можуть статися, спираючись на досвід Маріуполя, Сєвєродонецька, Ізюма. Зараз основне — це евакуація".

Мер пояснив, що з міста поки що можна виїхати: припинилася евакуація із залізничної станції "Слов'янськ", але людей вивозять із Покровська. Однак, незважаючи на постійні заклики адміністрації, кількість людей, які залишають місто, різко скоротилася: виїжджає максимум до сотні людей на день.

"Звичайно ж, не хотілося б такого, але зрозуміло, що якщо почнуться обстріли та прильоти вже в місто, то кількість охочих виїхати збільшиться, а ось чи буде можливість — вже велике питання, — сказав Вадим Лях. — Але поки що плануємо евакуацію навіть із запасом. Кількість автобусів вдвічі більша, ніж реально вивозимо".

Битва за Донбас, Слов'янськ, Ізюм, атака
Напрямки атаки військ РФ на Ізюмському напрямку станом на 19 квітня

Нагадаємо, як писав Фокус, після початку битви за Донбас російські війська пішли в атаку в районі Ізюма з метою вийти на Барвінкове та Слов'янськ.

У Генштабі повідомляли про те, що основні напрямки ударів окупантів — Слов'янськ, Барвінкове, Рубіжне, Лисичанськ і Маріуполь.