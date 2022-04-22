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Военный Фокус Российско-украинская война

"Предположительно, кассетные бомбы" — мэр рассказал о ночном обстреле Славянска (видео)

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Славянск, кассетные бомбы, битва за Донбасс
Славянск после обстрела

Вадим Лях попросил горожан поскорее эвакуироваться из города.

Ночью 22 апреля российские войска в Донецкой области обстреляли Славянск, сообщил мэр и глава военной администрации города Вадим Лях.

"Эта ночь прошла тревожно. Город подвергся обстрелу, пострадало несколько районов. Предположительно, были использованы кассетные бомбы, — сказал Лях. — К счастью, жертв удалось избежать".

Учитывая сложившуюся обстановку, мэр в очередной раз попросил горожан не затягивать с эвакуацией. "Настоятельная просьба: эвакуируемся, не останавливаемся", — сказал он.

Ранее в интервью Фокусу Вадим Лях рассказал, что из 100 тыс. жителей Славянска выехало около 70 тыс., в основном — жителей многоэтажек.

"С момента объявления того, что Донбасс и Донецкая область – приоритет для российских войск, основной задачей было максимально вывезти мирное население из города, — подчеркнул Лях. — Ну и подготовиться к тем вызовам, которые могут случиться, опираясь на опыт Мариуполя, Северодонецка, Изюма. Сейчас основное – это эвакуация".

Мэр объяснил, что из города пока еще можно уехать: прекратилась эвакуация с железнодорожной станции "Славянск", но людей вывозят из Покровска. Однако, несмотря на постоянные призывы администрации, количество людей, покидающих город, резко сократилось: выезжает максимум до сотни человек в день.

"Конечно же, не хотелось бы такого, но понятно, что если начнутся обстрелы и прилеты уже в город, то количество желающих выехать увеличится, а вот будет ли возможность – уже большой вопрос, — сказал Вадим Лях. — Но пока планируем эвакуацию даже с запасом. Количество автобусов в два раза больше, чем реально вывозим".

Битва за Донбасс, Славянск, Изюм, атака
Направления атаки войск РФ на Изюмском направлении по состоянию на 19 апреля

Напомним, как писал Фокус, после начала битвы за Донбасс российские войска пошли в атаку в районе Изюма с целью выйти на Барвинково и Славянск.

В Генштабе сообщали о том, что основные направления ударов оккупантов — Славянск, Барвинково, Рубежное, Лисичанск и Мариуполь.