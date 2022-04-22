"Предположительно, кассетные бомбы" — мэр рассказал о ночном обстреле Славянска (видео)

Вадим Лях попросил горожан поскорее эвакуироваться из города.

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Ночью 22 апреля российские войска в Донецкой области обстреляли Славянск, сообщил мэр и глава военной администрации города Вадим Лях.

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"Эта ночь прошла тревожно. Город подвергся обстрелу, пострадало несколько районов. Предположительно, были использованы кассетные бомбы, — сказал Лях. — К счастью, жертв удалось избежать".

Учитывая сложившуюся обстановку, мэр в очередной раз попросил горожан не затягивать с эвакуацией. "Настоятельная просьба: эвакуируемся, не останавливаемся", — сказал он.

Ранее в интервью Фокусу Вадим Лях рассказал, что из 100 тыс. жителей Славянска выехало около 70 тыс., в основном — жителей многоэтажек.

"С момента объявления того, что Донбасс и Донецкая область – приоритет для российских войск, основной задачей было максимально вывезти мирное население из города, — подчеркнул Лях. — Ну и подготовиться к тем вызовам, которые могут случиться, опираясь на опыт Мариуполя, Северодонецка, Изюма. Сейчас основное – это эвакуация".

Мэр объяснил, что из города пока еще можно уехать: прекратилась эвакуация с железнодорожной станции "Славянск", но людей вывозят из Покровска. Однако, несмотря на постоянные призывы администрации, количество людей, покидающих город, резко сократилось: выезжает максимум до сотни человек в день.

"Конечно же, не хотелось бы такого, но понятно, что если начнутся обстрелы и прилеты уже в город, то количество желающих выехать увеличится, а вот будет ли возможность – уже большой вопрос, — сказал Вадим Лях. — Но пока планируем эвакуацию даже с запасом. Количество автобусов в два раза больше, чем реально вывозим".

[ + – ] Направления атаки войск РФ на Изюмском направлении по состоянию на 19 апреля

Напомним, как писал Фокус, после начала битвы за Донбасс российские войска пошли в атаку в районе Изюма с целью выйти на Барвинково и Славянск.

В Генштабе сообщали о том, что основные направления ударов оккупантов — Славянск, Барвинково, Рубежное, Лисичанск и Мариуполь.