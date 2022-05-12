"Законное" оружие: ВС РФ применили минимум 6 типов кассетных боеприпасов в Украине

В докладе правозищитной организации Human Rights Watch говорится по меньшей мере о 12 случаев применения российскими военными КБП в Украине.

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Российские войска в ходе боевых действий на территории Украины использовали как минимум шесть типов кассетных боеприпасов (КБП), которые привели к сотням жертв среди гражданского населения и нарушили тем самым международные запреты на оружие неизбирательного действия. Такие данные 11 мая опубликовала правозащитная организация из Нью-Йорка Human Rights Watch.

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Точное количество российских атак с применением кассетных боеприпасов неизвестно, но с начала войны были зарегистрированы или задокументированы сотни случаев. В большинстве случаев КБП были применены в восточных регионах Украины, в том числе и в населенных пунктах.

В докладе приводится по меньшей мере 12 случаев, когда в результате очевидного применения КБП погибли или были ранены гражданские лица в Украине.

Например, в Николаевской области 7, 11 и 13 марта, ВС РФ совершили удар по населенным пунктам кассетными боеприпасами, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, а также были повреждены дома, предприятия и гражданский транспорт.

[ + – ] Карта применения КБП российскими войсками

Однако в отчете говорится о том, что ВСУ также использовали КБП. По данным российской стороны их применили 14 марта в Донецке, но этот инцидент не получил независимого подтверждения.

Также говорится, что 6-7 марта в населенном пункте Гусаровка Харьковской области ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по российским войскам.

"Украинское правительство не отрицает факт применения КБП и заявляет, что Вооруженные Силы Украины "строго придерживаются норм международного гуманитарного права", — говорится в отчете.

В заключении сказано, что Верховный комиссар ООН по правам человека, генеральный секретарь НАТО и представители 36 мировых стран категорически осудили нападения с применением кассетных боеприпасов, которые запрещены соответствующей Конвенцией.

Тем не менее, стоит отметить, что крупнейшие производители этого оружия, такие как США, Россия и Китай не подписали конвенцию.Также в договоре отсутствует подпись украинской стороны. В сообщении МИД Украины за 11 декабря 2008 года сказано, что Украина положительно относится к намерениям ряда стран отказаться от применения КБП как средства ведения боевых действий, однако считает КБП законным оружием.

Ранее сообщалось, что по информации мэра и главы военной администрации Славянска Вадима Ляха, город подвергся обстрелу предположительно с использованием кассетных бомб. В результате нанесенного удара пострадало несколько районов Славянска.

Управление ООН по правам человека 11 марта подтвердило применения российскими войсками кассетных боеприпасов в населенных пунктах Украины. По мнению представителей организации, применение такого оружия может быть приравнено к военным преступлениям.