Харьков бомбили кассетными снарядами по приказу генерала, штурмовавшего Алеппо, – CNN

Армия РФ запустила 11 ракет "Смерч" по жилым кварталам Харькова с 27 по 28 февраля из Белгородской области. Боеприпасы выпускают 72 боевых элемента и накрывают площадь размером как футбольное поле.

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Бригада российских оккупантов, бомбившая Харьков запрещенными кассетными боеприпасами, подчинялась генералу-полковнику армии РФ, 57-летнему Александру Журавлеву. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на данные спутниковых снимков и анализ Центра информационной устойчивости и наземных расследований (CIR).

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Российский генерал руководил одной из самых жестоких военных операций в Сирии – штурмом Алеппо.

Журналисты отследили запуски 11 ракет "Смерч" по Харькову в период с 27 по 28 февраля. Обстрелы вела 79-я российская реактивная артбригада в Белгородской области России. Военные подчиняются руководству Западного военного округа РФ, отметили авторы материала.

Армия РФ бомбила жилые кварталы Харькова 300-миллиметровыми снарядами с кассетной головной частью из реактивных систем залпового огня "Смерч". Боеприпасы выпускают по 72 боевых элемента на площади размером как футбольное поле.

В Харькове CNN поговорила с десятками очевидцев в нескольких районах, пострадавших от 11 ракетных обстрелов "Смерч", которые произошли 27 и 28 февраля. Они говорят, что улицы города были усеяны ранеными, горящими машинами и битым стеклом.

[ + – ] Один из снарядов "Смерч" попал в машину

"Я не знаю, что именно это было, но прилетало по всему району. Маленькие кусочки взрывались, отлетали опасные осколки, которые попадают в дома, окна и людей", — описывает обстрел "Смерчем" IT-аналитик Юрий Брайко, проживающий в Харькове.

В доме Брайко после прилета "Смерча" пострадало до десятка человек.

Военный преступник — биография палача из Алеппо

Несколько военных экспертов рассказали CNN, что Журавлев — единственный, кто может отдавать приказ о ракетной атаке "Смерчами", ведь это – "дорогое оружие и требует одобрения старшего".

Журавлев получил звание советского офицера в 1980-х годах, когда служил в бывшей Чехословакии в составе группы российских войск. После распада СССР вернулся в Россию, сначала служил в танковых частях.

Генерала 3 раза отправляли в Сирию, он стал командующим российскими войсками во время второго визита в июле 2016 года. До этого назначения Москва погрязла в кровопролитных боях за удерживаемый повстанцами восточный город Алеппо.

[ + – ] Журавлев — единственный, кто мог отдавать приказ о ракетной атаке "Смерчами"

Руководство Журавлева усилило штурм Алеппо, российские военные ужесточили атаки, что привело к большому числу погибших. В период командования Журавлева резко увеличилось число подтвержденных атак с использованием кассетных боеприпасов.

Неизбирательная атака гражданских 27 и 28 февраля – это военное преступление, соглашаются опрошенные CNN эксперты.

"Внесудебные убийства и бомбардировки гражданского населения противоречат Женевским конвенциям. Исходя из стандарта ответственности командования, Журавлев, как и подчиненные ему военные, виновны", — заявил сотрудник Института исследований внешней политики Филипп Василевски.

"Раны жителей Алеппо и Харькова одинаковые"

Сирийско-американский хирург-ортопед Самер Аттар, работавший в Алеппо во время осады города войсками Журавлева, приехал в Украину из Чикаго на помощь украинским врачам.

[ + – ] Аттар работал в Алеппо во время осады города войсками Журавлева

Он поразился сходству ран, с которыми людей привозили в харьковские больницы. У них были раны от осколков, ампутации конечностей, открытые переломы и черепно-мозговые травмы.

Пострадавшая от атаки "Смерча", харьковчанка Маргарита Кирюхина поделилась CNN своей историей. Неожиданно она услышала над головой свист и крикнула другим людям, чтобы они легли на землю.

"Я чувствовала, что моя нога и бедро разорваны. Рука была ранена, я не чувствовала головы. Осколки порезали мне ногу, руку и лоб. Мужчина рядом потерял два пальца", — сказала Кирюхина CNN.

Кассетные боеприпасы предназначены для высвобождения или разбрасывания множества разрывных суббоеприпасов, которые покрывают большую площадь. Такие снаряды представляют особую угрозу для мирного населения. Конвенция по кассетным боеприпасам, подписанная 3 и 4 декабря 2008 года в Осло и вступившая в силу 1 августа 2010 года запрещает использовать, производить и передавать кассетные боеприпасы. Россия, США, Индия, Израиль, Пакистан, Китай и Южная Корея не присоединились к этой конвенции.

Напомним, что правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала использование войсками РФ минимум 6 типов кассетных боеприпасов в Украине. Это привело к массовым убийствам мирного населения.

Управление ООН по правам человека 11 марта подтвердило использование кассетных бомб в Украине.

Российская армия обстреливала кассетными реактивными снарядами жилые массивы Николаева и завод "Заря — Машпроект".