"Украина выиграла битву за Харьков": Россия уже отводит свои войска, - ISW

Последние несколько дней ВС РФ практически не оказывают сопротивления ВСУ, которые активно проводят контрнаступление, однако возвращаться в Харьков еще рано.

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Украинская армия выиграла битву за Харьков, заставив российские войска отступить. Об этом на своем сайте написали аналитики американского Института исследования войны (ISW).

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За редкими исключениями, последние несколько дней ВС РФ не защищали позиции в Харьковской области во время контрнаступлений ВСУ. Вероятно, российские военные решили полностью оставить населенные пункты рядом с Харьковом, из-за невозможности сдерживать атаки защитников Украины и ограниченного количества подразделений. Сообщения западных чиновников и видео офицера так называемой "ДНР" доказывают, что Россия активно и упорядочено выводит свои войска и не пытается удерживать позиции вблизи Харькова.

"Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем изгнали их из-под города, как они сделали это с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев", — пишет ISW.

[ + – ] Cитуация в Харьковской области по данным ISW на 13 мая Фото: Institute for the study of war

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ от 14 мая, российские войска не проводили активных боевых действий в Харьковском направлении, а, напротив, занимается отводом войск, удерживает уже занятые позиции и маршруты поставок. На Славянском ВС РФ обстреляли из артиллерии гражданскую и военную инфраструктуру в Долгеньком, Гусаровке и Долине (Донецкая область). Они также проводили воздушную разведку при помощи беспилотника "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Капитоловка и Диброва Харьковской области.

Аналитики из ISW, предполагают, что ВСУ попытаются нарушить самую западную из наземных линий связи (НЛС) между Белгородом и российскими войсками в окрестностях Изюма, хотя Россия использует несколько таких линий, и к некоторым из них украинцам не удастся подобраться в результате контрнаступления. Местность к востоку от нынешних украинских позиций может благоприятствовать защите НЛС со стороны оккупантов, поскольку ВСУ придется прорываться через узкие места, образованные крупными водными объектами.

Накануне специальное подразделение Kraken предупредило мирных жителей на странице в Facebook, что возвращаться в Харьков пока рано, но скоро город станет более безопасным:

"Мы не можем запретить вам ехать в ваш дом, и, конечно, мы не можем учесть все особенности вашей ситуации. Если у вас есть возможность сейчас находиться в более безопасных областях Украины, то лучше воспользоваться ею. Но, можем сказать одно: уже можно медленно начинать складывать чемоданы в Харьков".

13 мая стало известно, что Харьков бомбили кассетными снарядами по приказу генерала, штурмовавшего Алеппо в Сирии. 27-28 февраля российские войска запустили по жилым кварталам города 11 ракет "Смерч" из Белгородской области.

Ранее писали, что ВСУ добилась успехов в Херсонской области. По словам депутата областного совета Сергея Хланя, в направлении Александровки украинские защитники нанесли существенный удар по оккупантам, а в Великой Александровке (со стороны Кривого Рога) беспилотник уничтожил склад боеприпасов.